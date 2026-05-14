Странните муцуни на Мъск в Китай и как се произнася X Æ A-12 на мандарин СНИМКИ/ВИДЕО

Reuters 1 / 8 / 8

Технологичният милиардер Илон Мъск заведе сина си X Æ A-12 на важна среща с китайското ръководство в Пекин.

Момчето, родено през 2020 година от връзката на Мъск с певицата Граймс, беше забелязано да придружава баща си в синя жилетка, вдъхновена от китайската култура. Тя беше съчетана, разбира се, с риза.

Х беше видян беше и да носи нещо, което изглеждаше като чанта във формата на маска на китайски дракон. Това, което озадачи китайците е, как се произнася странното име на момченцето, ако изобщо това е възможно.

Баща и син бяха видени да се разхождат из Голямата зала на народа, правителствената сграда.

Посещението на Мъск в Китай се превърна в хит. Милиардерът дори беше забелязан да прави 360-градусова туристическа снимка по време на държавното посещение на Доналд Тръмп.

54-годишният Мъск е един от тумбата висши американски ръководители, които се присъединяват към президента по време на посещението му в Китай тази седмица.

По време на фотосесия в Пекин в четвъртък, Мъск беше поставен в средата на делегацията от висши американски бизнес представители пред Голямата зала на народа в града. Но за разлика от останалите, той беше видян да бавно се върти на място с телефона си.

Изглеждаше сякаш се опитваше да направи 360-градусова снимка на обкръжението си. Моментът стана популярен в китайските социални медии, като потребителите похвалиха ентусиазма му.

"Трябва да признаете, че това е най-подобният на този на Илон Мъск начин да посетите една от емблематичните забележителности на Китай", каза един от китайските потребители.

"Нищо не впечатлява Илон Мъск повече от Китай", каза друг, а трети добави, че Илон изглежда "не се интересува от нищо, въртейки се около телефона си, докато президентът на Китай е на път да се ръкува“.

Виралният момент дойде, когато Си Дзинпин и Доналд Тръмп започнаха ключова серия от срещи в Пекин в четвъртък на среща на върха между САЩ и Китай, където стабилността в отношенията е основната цел на двудневните дискусии.

Лудориите на Мъск

По време на държавната вечеря милиардерът беше забелязан да прави страни физиономии по време на фотосесия с главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук. Въпреки сериозността на срещата, Мъск се опита да внесе малко лекота във вечерята на държавния банкет, проведена в столицата Пекин.

Той беше видян седнал на маса, а лидерът на Apple Тим Кук стоеше точно зад него. Двамата позираха за снимка с трети, непознат мъж. Но докато Кук беше видян да се усмихва на камерата, Мъск реши да направи серия от странни физиономии.

Той можеше да се види и усмихнат, докато показваше два палеца нагоре.

Но веселието на Мъск не беше сравнено с Кук, който свали усмивката си веднага щом фотосесията приключи.

Лудориите на Мъск идват, когато Си Дзинпин и Доналд Тръмп започнаха ключова серия от срещи в Пекин в четвъртък на среща на върха между САЩ и Китай, където стабилността в отношенията е основната цел на двудневните дискусии.

Очаква се Тръмп да си тръгне малко след обяд в петък след последна частна среща със Си. Но се очакват малко пробиви по спорни въпроси, вариращи от войната с Иран, търговията, технологиите и Тайван.

Тръмп се надява да съсредоточи преговорите на върха върху търговията и споразуменията Китай да купува повече селскостопански продукти и пътнически самолети, като създаде съвет за справяне с различията им и да избегне повторение на търговската война, разпалена миналата година след повишаването на тарифите от Тръмп.

На срещата им при закрити врати Си каза на Тръмп, че ако Тайван се управлява добре, отношенията между САЩ и Китай "ще се радват на цялостна стабилност“. Ако не, двете страни рискуват "сблъсъци и дори конфликти, излагайки цялата връзка на голяма опасност“, каза Си, според официалната китайска информационна агенция Синхуа.