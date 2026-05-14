Областен координатор на ГЕРБ в Пловдив подаде оставка

Георги Мараджиев поиска да бъде освободен като областен координатор на ГЕРБ в област Пловдив, като обяви, че ще се кандидатира за кмет на община Стамболийски на предстоящите местни избори.

Мараджиев посочва, че е поискал от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Изпълнителната комисия на партията да бъде сменен от поста, но подчертава, че решението му не е бягство от отговорност.

По думите му причината е желанието му да се включи в “надпреварата за друга кауза“, а именно изборите за кмет на Стамболийски.

В публикацията си той отправя критики към управлението на общината през последните години, като твърди, че са били загубени проекти за милиони левове. Като пример Мараджиев посочва ремонт на детска градина на стойност 1 млн. лева, който по думите му не е бил реализиран въпреки осигуреното финансиране.

Той твърди още, че е бил загубен и проект за канализация и водопровод в квартал „Полатово“ на стойност 1,5 млн. лева.

“Така само за два нереализирани проекта, за които имаше осигурени пари, загубите са за над 3 милиона лева“, заявява Мараджиев в социалната мрежа.

Според него в общината липсват приемственост и визия за бъдещето, а част от изграденото по време на неговото управление не се поддържа.

Мараджиев заявява още, че ще поиска отново доверието на жителите на община Стамболийски, тъй като смята, че там може да бъде “по-полезен“ и да работи за това общината „отново да се върне на картата на България като просперираща“.

В края на публикацията той благодари на общинските ръководители, членовете и симпатизантите на ГЕРБ в Пловдив, както и на Изпълнителната комисия на партията за гласуваното доверие през годините.

Мараджиев посочва, че остава част от екипа на ГЕРБ и член на Контролната комисия на партията. Той поздравява Младен Шишков и му пожелава успех като нов областен координатор на ГЕРБ в Пловдив област.