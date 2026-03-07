Сънародниците ни в Близкия изток са приориет, заяви Гуцанов

Депутатът от БСП и бивш социален министър Борислав Гуцанов заяви в ефира на NOVA, че при кризата в Близкия изток приоритетите трябва да бъдат ясни - първо евакуацията на хората, след това осигуряването на енергийните ресурси и едва след това защитата на въздушното пространство на страната. По думите му Министерството на външните работи, Министерството на туризма и Министерството на транспорта полагат максимални усилия, макар според него служебният кабинет като цяло да действа хаотично и да показва липса на опит.

Гуцанов посочи, че в началния етап на евакуацията част от българите са успели да се приберат по-бързо, включително известни личности и политици, докато семейства с деца все още са чакали полетите си. Той подчерта, че държавата и трите ангажирани министерства правят всичко възможно, за да върнат българските граждани у дома, като акцентира, че най-важен остава човешкият живот.

По повод присъствието на военни самолети на летище София той обясни, че решението е било взето еднолично от министъра на отбраната в рамките на законовите му правомощия, без да има колективно решение на Министерския съвет. Според него на гражданско летище не бива да се приемат военни самолети. Гуцанов подчерта още, че мирът трябва да остане водещ принцип и че България не бива да се включва пряко във военни конфликти.

В разговора беше засегната и ситуацията в БСП. По думите на Гуцанов партията има нужда от единство и от съчетаване на либералната линия на новото ръководство с консервативен и патриотичен подход. Той заяви, че БСП е кауза и че членовете ѝ са готови на всичко, за да продължи партията напред, като изрази надежда новият лидер Крум Зарков да върне облика на формацията.