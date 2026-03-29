Бритни Спиърс се завърна след ареста

Поп иконата Бритни Спиърс се върна в социалните мрежи за първи път след ареста си за шофиране под въздействие на алкохол, като зарадва феновете с поредица от мили видеа със своя 19-годишен син Джейдън Федърлайн.

В кратките клипове, публикувани в петък, двамата се забавляват пред огледалото, правят селфита и правят шеговити жестове. В един момент Бритни се обръща към камерата с думите: „Аз съм спокойствие. Много съм спокойна“, след което леко потупва Джейдън по главата, а той реагира с усмивка. Настроението е непринудено, като звездата демонстрира както майчинска нежност, така и обичайния си чар пред камерата.

Към публикацията Бритни добавя послание за благодарност: „Благодаря за подкрепата… времето с близки и приятели е истинска благословия“, придружено с емотикони на рози. В друго видео Джейдън шеговито споменава, че би искал „да бъде като Майкъл“, вероятно имайки предвид Майкъл Джексън, а Бритни лаконично добавя: „Бъдете добри.“

Събитията в социалните мрежи идват малко след инцидента от 4 март във Вентура, Калифорния, когато певицата беше задържана за шофиране в нетрезво състояние. Тя бе освободена на следващия ден, а прокуратурата на окръг Вентура продължава разследването. Очаква се окончателно решение преди съдебното заседание на 4 май 2026 г., пише NOVA.

Според близки на изпълнителката, двамата ѝ синове – Джейдън и по-големият Шон, са до нея през този труден период и оказват подкрепа. Забелязано е, че автомобилът на Джейдън е бил пред дома на Бритни непосредствено след нейното освобождаване.

Източници отбелязват, че Бритни е разтърсена от случилото се и осъзнава необходимостта да понесе последствията. Близките ѝ изразяват надежда, че инцидентът ще доведе до предприемане на стъпки към възстановяване, включително евентуална рехабилитация и подобряване на емоционалното ѝ състояние.

На 23 март певицата бе забелязана публично за първи път след ареста в Малибу, Калифорния, докато чакаше на опашка в Starbucks. Тя бе облечена дискретно – в кафяво палто и тъмни очила, опитвайки се да не привлича вниманието. Мениджърът ѝ Кейд Хъдсън потвърди, че случилото се е „неоправдано“, като добави, че Бритни ще съдейства на властите и ще предприеме необходимите стъпки за стабилизиране на живота и здравето си.

Феновете и медиите следят отблизо развитието на ситуацията, като социалните мрежи се превърнаха в място за позитивна подкрепа и демонстрация на семейните моменти между Бритни и Джейдън. Очевидно за певицата семейството остава най-важният източник на сила и спокойствие в този период.