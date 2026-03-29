Лятното часово време: Първите дни дебнат инфаркти, инсулти и тежки катастрофи

В първите дни от промяната на часа рискът от инсулти и инфаркти нараства с 25%, с 6 на сто се увеличават тежките катастрофи с жертви.

И тази опасност е свързана основно с преминаването към лятно часово време за разлика от смяната към зимно, пише Newsweek. Промяната на часа категорично не се приема от 84% от хората в ЕС според анкета, проведена по инициатива на Еврокомисията.

Манипулирането на стрелките напролет буквално съсипва биоритъма ни и ни оставя без сили през първите седмици.

Еднократно губим един час сън първата нощ, но после половин година ще ставаме с час по-рано.

Загубата на един час може да не изглежда фатално, но наистина оказва значително влияние върху здравето ни, твърди д-р Мелиса Липфорд, невролог и специалист по съня в “Майо клиник”.

Въпреки безспорните доказателства за вредата върху здравето, въпреки принципното съгласие на Еврокомисията да се сложи край на този безсмислен от гледна точка на икономиката социален терор, с хиляди оправдания и ефективно бездействие промяната отново оцеля.

Днес отново се събудихме по новите правила.

Лятното часово време нарушава нашия вътрешен 24-часов часовник, което води до незабавни последици за здравето.

Светлината е най-мощният регулатор на нашия биологичен ритъм. Когато променим излагането на светлина сутрин и вечер, това грубо го нарушава. Тъй като при промяната през пролетта сутрините стават по-тъмни (уж умерено, но достатъчно, за да създаде хормонален хаос), организмът регистрира липсващата светлина и реагира.

Нивата на хормона серотонин, от който зависят доброто настроение и бодростта, остават ниски, докато е сумрак. А по-продължителната вечерна светлина

забавя образуването на мелатонина - хормона на съня, причинявайки безсъние

Така хората често си лягат по-късно или се събуждат по-рано от необходимото, което води до лишаване от сън.

Проучванията показват, че средностатистическият човек спи поне 40 минути по-малко в първите седмици от адаптацията.

Според различни изследвания нарушаването на циркадните ритми - нашия вътрешен биологичен часовник, освен до лишаване от сън води и до изключително застрашаващи състояния. Като по-висок риск от инфаркти (с 24% повече в дните след смяната), с 8% повече тежки инсулти и с 6% допълнителни фатални автомобилни катастрофи, аварии и злополуки на работното място

Конкретно в първия понеделник по летния часовник инсултите са с 25% повече от който и да е друг ден, съобщава проучване на Мичиганския университет - хронологично последното от поредица изследвания на архивите на спешните центрове, пише "24 часа".

В държавите, които се правят многопосочни изследвания върху ефекта на манипулирането на социалния живот с час напред-назад два пъти годишно, учените разширяват списъка на последиците.

Наскоро беше установено, че

местенето на стрелките през 6 месеца води дори до покачване на теглото при много хора

Обяснението е в метаболитните смущения в резултат на изместените часове за ставане и лягане.

Изследователи са проследили чрез симулативни модели как различните циркадни натоварвания на организма предсказват осем здравни резултата в Съединените щати: при артрит, рак, хронична обструктивна белодробна болест, коронарна болест на сърцето, депресия, диабет, затлъстяване и инсулт.

Придържането към стандартното време би предотвратило около 2 603 000 случая на затлъстяване и 307 000 инсулта. Докато превръщането на лятното часово време в целогодишен модел ще помогне за задържане на теглото на много по-малко хора - 1 705 000, и би спестил само 220 000 инсулта.