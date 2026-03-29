IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Израелски военни са убили 15-годишно момче на Западния бряг

Това обяви палестинското здравно министерство

29.03.2026 | 07:50 ч. 13
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Израелски военни убиха 15-годишно палестинско момче близо до Витлеем, съобщи палестинското здравно министерство, цитирано от Ройтерс.

Министерство посочи в изявление, че 15-годишното момче е починало, след като е пристигнало в болницата в критично състояние с огнестрелна рана в корема, предаде БТА.

То е било простреляно в бежанския лагер Дейшех по време на израелска военна операция късно снощи, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА.

Израелските военни потвърдиха, че палестинец е бил убит, след като войници са открили огън при прояви на насилие, в които са били хвърляни камъни по тях близо до Витлеем.

В изявлението на израелската армия не се посочва самоличността на убития палестинец, нито се уточнява защо въоръжените сили на Израел са били в района. 

Това е третият палестинец, убит на Западния бряг от израелските сили вчера. По-рано УАФА съобщи, че двама палестински мъже са били застреляни от израелските сили.

Западният бряг е свидетел на нарастване на насилието от октомври 2023 г. насам, когато „Хамас“ извърши смъртоносна атака срещу Израел от ивицата Газа, при която бяха убити близо 2000 души и бяха отвлечени 251 израелски и чуждестранни граждани.

Тагове:

израел палестинче убито западен бряг
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem