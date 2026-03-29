АПИ призовава: Шофирайте внимателно, зимата се завръща

Шофьорите, които ще пътуват през високопланинските проходи, е необходимо да са с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите за следващите дни е за валежи от дъжд, които в планинските райони ще преминават в сняг.

Пет снегопочистващи машини обработват трасето на пътя през прохода „Петрохан“. Движението през него, както и по останалите старопланински проходи, се осъществява нормално.

Пътните настилки са почистени и опесъчени, като обработването им ще продължи за осигуряване на безопасно движение.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.