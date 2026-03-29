Григор Димитров изпада и от Топ 90

Една седмица след като стана ясно, че ще изпадне от Топ 80 на световната ранглиста по тенис, Григор Димитров се озова и извън Топ 90. При обновяването на класацията на АТР в понеделник (30 март) първата ракета на България ще бъде най-много 91-ви, а е възможно да слезе и с още две позиции надолу.

До днес 34-годишният хасковлия заемаше 90-о място в подреждането на живо, но беше избутан оттам от Пабло Кареньо Буста. Испанецът се класира за финала на домашния си турнир от веригата "Чалънжър" в Аликанте след обрат на 1/2-финалите с 3:6, 6:3, 6:4 срещу австриеца Себастиан Офнер и се придвижи с нови пет места нагоре до №86.

Теоретична възможност да изпреварят Григор до края на седмицата имат още двама тенисисти. Аржентинецът Роман Буручага ще напредне от 97-а до 87-а позиция, ако се класира за финала на "Чалънджър" в Сао Пауло (тази вечер той играе 1/2-финал срещу Хуан Карлос Прадо Анхело от Боливия). Сърбинът Хамад Меджедович пък ще скочи от 110-о на 80-о място, ако спечели титлата на "Чалънджър" в Неапол (днес той играе 1/2-финал срещу Виталий Сачко от Украйна).

Това означава, че в най-лошия случай Димитров ще бъде под №93 в понеделник. Така или иначе, това ще е най-ниското му класиране в ранглистата от 14 години - за последен път той беше извън Топ 90 в изданието ѝ от 21 май 2012 г., когато беше №95.

До огромния срив на най-добрия ни тенисист (понастоящем №44 в света) се стигна заради ранното му отпадане от "Мастърс" в Маями. Още в I кръг българинът отстъпи пред белгиеца Рафаел Колиньон с 6:7 (3), 6:4, 6:7 (6), след като пропусна мачбол в тайбрека на третия сет. Така той остана много далеч от защита на цели 400 т. от актива си, натрупани с миналогодишното достигане до 1/2-финалите във Флорида.