Промяната на часа засегна разписанието на влаковете - вижте кои

Тази нощ при преминаването от зимно към лятно часово време, всички влакове, които продължават движението си след 03:00 ч., ще пристигат по-късно в крайната си гара, съобщават от БДЖ.

По тази причина ще бъдат нанесени корекции в разписанията и на други композиции, които ще заминат с промяна в часа на тръгване от началната си гара.

Бързият влак № 2626 от Варна за София (през Горна Оряховица), който заминава от гара Варна в 21:40 ч. и ще пристигне в гара София в 07:15 ч.;

Бързият влак № 2627 от София за Варна (през Горна Оряховица), който тръгва от Централна гара София в 23:00 ч. и ще пристигне в гара Варна в 07:49 ч.;

Бързият влак № 8626 от Бургас за София (през Стара Загора), който заминава от гара Бургас в 22:55 ч. и ще пристигне в гара София в 07:11 ч.;

Бързият влак № 8627 от София за Бургас (през Стара Загора), който тръгва от Централна гара София в 22:50 ч. и ще пристигне в гара Бургас в 06:50 ч.;

Бързият влак № 8656 от Варна за София (през Пловдив), който заминава от гара Варна в 23:45 ч. и ще пристигне в гара София в 09:49 ч.;

Бързият влак № 8657 от София за Варна (през Пловдив), който тръгва от Централна гара София в 21:00 ч. и ще пристигне в гара Варна в 06:42 ч.;

Бързият влак № 9647 от София за Силистра, който заминава от София в 20:10 ч. и ще пристигне в гара Силистра в 09:04 ч.

Пътническите композиции, които са с променено разписание и ще тръгнат по-късно от начална гара на 29.03.2026 г., са следните:

Международният бърз влак № 492 от Истанбул за Пловдив, ще замине с 60 минути по-късно от гара Капъкуле, т.е. в 04:30 ч.;

Бързият влак № 2637 от Варна за Добрич, ще потегли с 20 минути по-късно от гара Варна, т.е. в 06:05 ч.;

Пътническият влак № 40111 от Русе разпределителна за Горна Оряховица, ще тръгне с 30 минути по-късно от гара Русе разпределителна, т.е. в 08:00 ч.;

Пътническият влак № 70100 от Мездра за Видин пътническа, ще замине с 75 минути по-късно от гара Мездра, т.е. в 05:50 ч.;

Пътническият влак № 90202 от Самуил за Русе разпределителна, ще тръгне с 25 минути по-късно от гара Самуил, т.е. в 06:00 ч.

Влаковете, които са с променен график и ще потеглят по-рано от начална гара на 29.03.2026 г., са следните:

Бързият влак № 1620 от Пловдив за София, ще замине с 55 минути по-рано от гара Пловдив, т.е. в 06:00 ч.;

Пътническият влак № 10120 от Септември за Банкя, ще тръгне с 60 минути по-рано от гара Септември, т.е. в 02:50 ч.;

Пътническият влак № 20161 от Шумен за Варна, ще потегли с 25 минути по-рано от гара Шумен, т.е. в 05:20 ч.;

Пътническият влак № 30151 от Карнобат за Варна, ще тръгне с 60 минути по-рано от гара Карнобат, т.е. в 02:45 ч.;

Крайградският пътнически влак № 20200 от Мездра за София, ще замине с 60 минути по-рано от гара Мездра, т.е. в 02:15 ч.;

Крайградският пътнически влак № 20202 от Мездра за София, ще тръгне с 60 минути по-рано от гара Мездра, т.е. в 04:00 ч.;

Крайградският пътнически влак № 24220 от Троян за Левски, ще замине с 60 минути по-рано от гара Троян, т.е. в 02:50 ч.

Поради наложените промени в разписанията на изброените композиции, ще бъдат засегнати и други влакове, които се движат в сутрешните часове в интервала между 05:00 ч. и 07:00 ч. за осъществяване на връзки в гари с влакове по други направления и необходимост от разминаване в еднопътни участъци.

Подробна информация за разписанията на влаковете клиентите на БДЖ могат да получат от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси в железопътните гари и бюра в страната, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или в електронния пътеводител на официалната страница на превозвача (www.bdz.bg).