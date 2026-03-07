Парламентът ще заседава извънредно заради кризата в Близкия изток

Депутатите ще се съберат на извънредно заседание във вторник от 13:00 часа заради кризата в Близкия изток. То е свикано от председателя на Народното събрание Рая Назарян по искане на парламентарната група на ДПС.

Основният акцент в заседанието ще бъде поставен върху доставките и цените на горивата на фона на напрежението около Ормузкия проток.

По време на изслушването народните представители ще чуят служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция "Митници" Георги Димов, председателя на Държавния резерв Асен Асенов и особения управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов.

Целта е да бъде представена информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива както за домакинствата, така и за индустрията.