IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Парламентът ще заседава извънредно заради кризата в Близкия изток

Заседанието се свиква от председателя на НС Рая Назарян по искане на ДПС

07.03.2026 | 15:32 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Депутатите ще се съберат на извънредно заседание във вторник от 13:00 часа заради кризата в Близкия изток. То е свикано от председателя на Народното събрание Рая Назарян по искане на парламентарната група на ДПС.

Основният акцент в заседанието ще бъде поставен върху доставките и цените на горивата на фона на напрежението около Ормузкия проток.

По време на изслушването народните представители ще чуят служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция "Митници" Георги Димов, председателя на Държавния резерв Асен Асенов и особения управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов.

Целта е да бъде представена информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива както за домакинствата, така и за индустрията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

нс дсп заседание
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem