Зарков: Военните самолети на летището създаде страхове, да не се пренебрегват

Институциите трябва да дават адекватна информация на гражданите, заяви той

07.03.2026 | 16:54 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Присъствието на военни самолети на гражданското летище в София създаде доста големи страхове у хората и тези страхове не бива да бъдат пренебрегвани, каза лидерът на БСП Крум Зарков, който говори пред медиите след пленума на партията. 

Ние трябва много внимателно да следим ситуацията с Близкия изток. Българските институции трябва да си вършат работа и най-важното е да дават адекватна информация на българските граждани, заяви той. 

Ситуацията е прекалено важна, за да бъде обсъждана „на крак“, но по принцип служебният кабинет първо трябва да се събере, защото той сякаш е в една ситуация на разпад, коментира Крум Зарков. 

Позициите, които се изграждат по отношение на тази война, на тези едностранни удари, трябва да са на европейско ниво. И аз наистина се надявам на много по-ясна европейска позиция - „Не на войната!“, трябва да е тя, добави той.

крум зарков бсп
