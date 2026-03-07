БСП утвърди всички водачи за предстоящите избори

На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди останалите водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” за предстоящите парламентарни избори, както следва:

Бургас 2 МИР: Крум Зарков

Крум Зарков е магистър по международно право и право на международните организации от Университет Париж 1 „Пантеон - Сорбона“. Притежава диплома от Института по политически науки в Париж.

Професионалният му път включва изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на „Пантеон - Сорбона“, както и работа като инспектор - юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Народен представител в 44-тото, 45-тото, 46-тото и 47-тото Народно събрание. Министър на правосъдието на Република България в периода август 2022 г. – юни 2023 г. Секретар по правните въпроси на президента на Република България от юни 2023 г. до май 2025 г. Университетски преподавател по право и политически науки.

Варна 3 МИР: д-р Десислав Тасков

Д-р Десислав Тасков е лекар-уролог. Работи в Онкологичната болница във Варна. Народен представител в 44-то и 51-то Народно събрание. Родом е от Варна, женен с две деца.

Велико Търново 4 МИР: Михаил Михалев

Михаил Михалев е областен председател на БСП-Велико Търново. Журналист, пиар и преподавател във Великотърновския университет.

Видин 5 МИР: Боян Балев

Боян Балев е завършил политология и макроикономика в Софийски университет "Св. Климент Охридски", доктор по политология. Има магистърска степен по Национална сигурност и отбрана от Военна академия "Георги Раковски".

Работил е като главен експертен сътрудник в Народното събрание. Дългогодишен експерт в отделите "Избори" и "Организационен" на БСП. Има опит в секторите енергетика и аутсорсинг.

Враца 6 МИР: Иван Георгиев Иванов

Иван Георгиев Иванов е роден във Враца. Завършва "Бизнес администрация” в Международното висше бизнес училище в Ботевград Работил в СД ОТО МВР 9 години и в "Държавен резерв и военновременни запаси" като специалист по Военовремените запаси 10 години. Областен и общински председател на БСП-Враца. Общински съветник.

Монтана 12 МИР: Пламен Младенов

Пламен Младенов е роден в Монтана. Завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и журналистика. Работил е като главен редактор на „Държавен вестник” и адвокат. Бил е в администрацията на президента Георги Първанов и на Народното събрание. По-късно развива частен бизнес.

Бивш областен председател на БСП в Монтана и бивш член на НС на БСП.

Пловдив-град 16 МИР: Татяна Дончева

Татяна Дончева завършва право в Софийския университет. Работила е като прокурор в Габрово и в Софийска градска прокуратура. Народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-во, 45-то и 46-то Народно събрание. Председател на „Движение 21”.

Силистра 20 МИР: Владимир Маринов

Владимир Маринов е завършил Московски държавен институт за международни отношения със специалност „Управление”.

Занимава се със земеделие и туризъм. Работил като общински съветник в община Родопи, зам.-областен управител на Пловдив, зам.-кмет на община Родопи, народен представител в 46-о и 47-о Народнот събрание. Понастоящем е председател на Общински съвет Родопи. Заместник-председател е на ПП АБВ. Владее руски, английски и испански езици.

Търговище 28 МИР: Гергана Алексова

Гергана Алексова е магистър е по „Право на Европейския съюз“ и „Журналистика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и по „Икономика и финанси“ от Стопанския факултет на университета.

Работила е като заместник-министър на труда и социалната политика. Била е заместник-генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, където участва в управлението на ключови инфраструктурни проекти и европейски транспортни политики, както и заместник-председател на Управителния съвет на европейския транспортен коридор „Ориент – Източно Средиземноморие“.

Хасково 29 МИР: Ленко Петканин

Ленко Петканин е бакалавър от Университет за национално и световно стопанство със специалност „Финанси”, магистър от Университета по блиблиотекознаение и информационни технологии и доктор от Института по философия и социология при Българска академия на науките. Преминал е успешно редица курсове на "Europe Open Source", FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Европейски колеж по икономика и управление.

В Българската социалиститеческа партия е заемал позициите зам.-председател на Младежкото обединение, председател на МО в БСП-София, зам.-председател, председател на БСП – Сердика. Член на Националния съвет на БСП.

На свое заседание на 21 февруари Националният съвет на БСП избра следните водачи:

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара Загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов

На днешното заседание бяха попълнени и листите с кандидати за народни представители за изборите на 19 април, пише БТА.