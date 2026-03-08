IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Йотова: Във време на войни и несигурност гласът на жените и майките трябва да се чуе силно

Президентът отправи поздравление по повод Международния ден на жената – 8 март

08.03.2026 | 12:27 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Във време на войни, несигурност и противопоставяне, което руши международния ред, трябва силно да се чуе гласът на нас, жените и майките – глас, който призовава за разум, мир и диалог. Това написа президентът Илияна Йотова по повод Международния ден на жената – 8 март, в профила си във фейсбук.

В поздравлението си тя отправя пожелание към българките да бъдат здрави, да носят светлина и вдъхновение, енергия и амбиция, и да се гордеят с всичко, което постигат всеки ден – както в професията, така и в семейството и сред приятелите си. 

Йотова призовава жените да не се страхуват да отстояват правата си и да мечтаят смело. „Спомнете си какво е да родиш дете! Дайте му бъдеще“, пише още в посланието на президента.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Международният ден на жената – 8 март Илияна Йотова
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem