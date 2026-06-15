"Възраждане": Палежът пред посолството ни е враждебен акт срещу България

От "Възраждане" поискаха Министерството на външните работи (МВнР) да реагира незабавно след палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие, Република Северна Македония. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Председателят на парламентарната комисия за българите в чужбина и народен представител от "Възраждане" Ангел Георгиев е изпратил писмо до МВнР с настояване за бързи действия от страна на българската държава.

"С нескрито възмущение и дълбока тревога научих за поредния инцидент от днес, при който са били запалени два автомобила с дипломатически регистрационни номера пред сградата на Посолството на Република България в Скопие. Като председател на Комисията по политиките за българите извън страната към 52-рото Народно събрание, изразявам своя категоричен протест срещу този враждебен акт, насочен срещу дипломатическото представителство на Република България", пише депутатът в писмото си.

Според Георгиев подобно посегателство срещу имущество, което се ползва с дипломатическа защита, е грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. По думите му актът накърнява авторитета и достойнството на българската държава и поражда сериозни тревоги за сигурността на българските дипломатически представители и служители.

Какви действия иска "Възраждане"?

Ангел Георгиев настоява България да предприеме незабавни действия. Сред исканията му са посланикът на Република Северна Македония у нас да бъде извикан за обяснения, а от властите в РСМ да бъде поискано спешно разследване на случая.

Депутатът настоява още да бъде осигурена допълнителна охрана на българското посолство, да бъде изпратена протестна нота с позицията на България и Народното събрание да бъде информирано в най-кратък срок за всички предприети мерки.

"Недопустимо е подобни инциденти да остават за пореден път без навременен и решителен дипломатически отговор. Мълчанието или половинчатите реакции само насърчават бъдещи прояви на враждебност. Очаквам незабавно предприемане на необходимите дипломатически и институционални мерки, както и своевременно да бъда информиран за резултатите от тях", пише още Ангел Георгиев.

Реакции след палежа

След инцидента министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона със своя колега от Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

"Очакваме незабавно и задълбочено разследване, установяване на отговорните лица и бързо правосъдие. България ще продължи да използва всички налични механизми, за да противодейства на всеки опит за разпространяване на страх сред българите в Северна Македония", написа Велислава Петрова в X след разговора.

Президентът Илияна Йотова също реагира на палежа, като заяви, че това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. По думите ѝ случаят поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения.