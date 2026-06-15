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Нетаняху: Спасихме Израел от ядрено унищожение

Това бяха първите му коментари след постигането на споразумение между САЩ и Иран

15.06.2026 | 22:08 ч. Обновена: 15.06.2026 | 22:11 ч. 6
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че съвместната военна кампания на САЩ и Израел срещу Иран е предотвратила заплаха от "ядрено унищожение" за страната му.

Това бяха първите му публични коментари след постигането на споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток.

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"Най-важното е, че спасихме държавата Израел от заплахата за ядрено унищожение", подчерта Нетаняху по време на телевизионна пресконференция.

Той добави, че без предприетите действия милиони израелски граждани биха били изложени на риск от "масова смърт".

По думите му военната операция е отдалечила с години опасността за населението на Израел, идваща от Ислямската република, пише БГНЕС.

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Тагове:

Бенямин Нетаняху израел иван сащ доналд тръмп
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