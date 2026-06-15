Русия е изпитание за стратегическата автономност на Европа

Посланиците на Франция, Германия и Великобритания направиха рядко посещение в Москва, за да обсъдят прекратяването на руската инвазия в Украйна, но вместо това бяха поучени от заместника на Сергей Лавров.

Руската инвазия в Украйна вече продължава по-дълго от Първата световна война и от участието на Съветския съюз във Втората световна война, а украинският народ и войници успяват да оказват съпротива с подкрепата на Европа и САЩ, пише за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Сред руския елит започна дебат за това как да се сложи край на войната, като едни обсъждат как да представят евентуална загуба като победа, а други твърдят, че Русия трябва да се подготви за предстоящ конфликт с Европа.

Миналата седмица посланиците от така наречената "Е3", Франция, Германия и Великобритания, направиха рядко посещение в Москва, за да обсъдят прекратяването на руската инвазия в Украйна. Сергей Лавров, войнственият руски външен министър, не се сниши да ги приеме; вместо това неговият заместник им изнесе лекция с "обективна оценка на разрушителната политика на Запада".

Обективно погледнато, Русия е тази, която причинява разрушенията.

Обективно погледнато, Лавров – да не говорим за неговия заместник – е извън кръга на преговорите на Кремъл относно Украйна. Обективно погледнато, още веднъж, предаването на украинските мирни условия от посланиците и призивът за преки преговори между Москва и Киев никога нямаше да проработи. Това беше обречена мисия, която изглеждаше само да предостави още едно доказателство за геополитическата неспособност и несъстоятелност на Европа. Но посланиците и техните лидери постъпиха правилно: имаме нужда от повече такива посещения.

Решаването на конфликта между Русия и Украйна няма да бъде бързо или лесно, меко казано, предвид очевидните илюзии на президента Владимир Путин относно напредъка на войските му и дълбокото сблъскване на светогледите, което отразяваше неговата инвазия през 2022 г. Европа не може да бъде посредник, защото е участник във войната - едно нещо, в което Кремъл е прав, така че този конфликт е проблем на Европа и Старият свят трябва да се включи в преговорите за неговото приключване. Намирането на стабилно място за Русия в политическата и сигурностната архитектура на Европа ще бъде крайният тест за стремежа на Европа към стратегическа автономия в един пост-американски свят.

Празнината в европейската дипломация вече е била запълнена от Е3 в ранните години на международните ядрени преговори с Иран. И нито богатите пазари на Европа, нито изобилните енергийни и минерални ресурси на Русия няма да изчезнат. Те ще се намерят отново и по много начини, за скептици като мен – и със сигурност за Путин - поведението на Европа в тази война е било толкова изненадващо, колкото и това на Украйна.

Руската инвазия в по-малкия ѝ съсед вече трае по-дълго от Първата световна война и от ролята на Съветския съюз във Втората световна война. Този подвиг е почит към украинския народ и войници, но той не би бил възможен без европейската (и американската) подкрепа за Киев. В най-новото напомняне за този факт, в неделя британските кралски морски пехотинци се качиха на борда и конфискуваха петролен танкер от руския сенчест флот, нарушаваща санкциите, докато той се опитваше да премине през Ламанша. Та кога ще дойде подходящият момент за Украйна да преговаря за мир, ако не сега?

Трудното е да се доведе Путин до точката, в която тези преговори могат да бъдат продуктивни.

Никой не може да бъде сигурен къде се намира тази точка, но напоследък Украйна изпълнява военните стимули, които са минималното изискване, за да се случи това. Останалото може да дойде само от съюзниците на Киев, защото за Русия този конфликт никога не е бил само за Украйна.

Това е жизненоважно както за Киев, така и за европейците да признаят, защото реакциите на Москва ще станат по-малко предсказуеми, ако Путин започне да усеща стратегическо поражение. За сравнение, просто погледнете непредсказуемото поведение на президента Доналд Тръмп, когато се сблъсква с подобно разочарование от целите си от друг по-слаб противник, в Иран.

През последните няколко месеца дроновете и войниците на Киев спряха лятната офанзива на Русия, преди тя да е започнала. Те нанасят и все по-тежки загуби на руския личен състав и линиите за снабдяване, докато бързото разширяване на ударите с дълъг обсег доближава реалността на така наречената „специална военна операция“ на Путин до обикновените руснаци.

Путин все още отказва да признае, че може да претърпи поражение в Украйна, но сред руската елита започна дебат, който е едновременно обещаващ и тревожен.

Оптимистичната част е, че някои от одобрените от Кремъл външнополитически кръгове започнаха публично да обсъждат как да се сложи край на войната. Те знаят, че това трябва да бъде представено като победа, така че основният въпрос е как да се продаде като такава. Преди година дори това би било невъобразимо.

Dossier Center, разследваща нестопанска организация, основана от изгнания руски олигарх Михаил Ходорковски, заяви миналия месец, че е видяла презентация по темата, която според твърденията е била представена пред висши служители в администрацията на Кремъл по-рано тази година. Цитатът, който Dossier цитира от предполагаемия брифинг в Кремъл, гласи: „ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ КОГА ДА СПРЕМ. Прекаленото е поражение; продължаването на СВО (специалната военна операция) би било пирова победа.“

Това би било по-малко правдоподобно, ако не отразяваше други руски коментари. Василий Кашин, експерт по Китай от Москва, който някога открито подкрепяше войната, предизвика ожесточена дискусия сред водещите руски анализатори в кръга на Кремъл, като написа, че войната трябва да спре, защото реално не може да бъде спечелена и изразходва ресурси, които трябва да бъдат запазени за предстояща битка с истинския враг на Русия – Европа.

И това е тревожната част. Първо, дори анализаторите, които се застъпват за прекратяване на войната, призовават Кремъл да приеме предложение, благоприятно за Русия, което Украйна вече е отхвърлила по убедителни причини, сякаш това е отстъпка. Второ, те правят това с изричната цел да запазят силите на Москва за предстоящ конфликт с Европа.

В най-крайната форма на този аргумент бившият съветник на Путин Сергей Караганов продължава да казва на всеки, който иска да го чуе - най-наскоро на вечно лековерния Тъкър Карлсън, че това е война, която Европа е започнала срещу Русия, и може да приключи "единствено когато Русия постигне пълно поражение на Европа, надяваме се, без да унищожи Европа". Той описа другата половина на своя континент като „източник на всички злини и зло в историята на човечеството“ и продължи с аргумента, че ако Европа не оттегли подкрепата си за Украйна, Москва трябва да атакува Германия и Великобритания, първо с конвенционални средства, а след това с "вълни от ядрени удари".

Западният контрааргумент е, по същество, че настоящото ръководство на Москва бърка легитимните права и интереси на Русия от 21-ви век с тези на Съветския съюз от 20-ти век и Руската империя от 19-ти век.

Да, както Европа, така и САЩ са виновни за небрежност и стратегическа некомпетентност в отношенията си с Москва след разпадането на Съветския съюз, но решението за нахлуването в Украйна беше изцяло на Путин. Той, Караганов и много други в Русия остават в капана на историческите заблуди и огорчения, които обикновено съпътстват загубата на империя. Тази комбинация е наистина опасна, както доказва настоящото кръвопролитие. Така че има дискусия, много по-широка от Украйна, която европейците трябва в някакъв момент да проведат с Москва, ако Русия трябва да се откаже от войната.

Това не е въпрос за европейско посредничество в Украйна. Става въпрос първо Европа да реши, колективно, как да отговори на легитимните интереси на Русия, и след това да договори тази сделка, без отново да разделя континента или да подхранва ревизионистките амбиции на Москва. Не е ясно как това може да бъде постигнато, само че трябва да бъде направено.

Министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър, президентът на Франция Еманюел Макрон и канцлерът на Германия Фридрих Мерц се срещнаха на 7 юни с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да потвърдят непоколебимата си подкрепа за Украйна в защитата ѝ срещу незаконното нахлуване на Русия и следващите стъпки в преговорите за подкрепа на справедлив и траен мир. Те подчертаха, че Европа има важна роля във всяко уреждане, като непоколебим поддръжник на Украйна. Лидерите бяха категорични, че всички усилия трябва да се полагат в най-тясно сътрудничество с Украйна, по-широките европейски партньори и САЩ.