Ужилиха американка с 44 евро за сладолед в Рим

Измамници ужилиха американска туристка в Рим, като я накараха да плати 44 евро за два сладоледа.

Никол Ан от Флорида посъветва потребителите онлайн да "избягват Don Nino" - сладкарница на улица близо до Пиаца Навона. Тя твърди, че е поръчала две малки фунийки сладолед, но вместо това ѝ е била начислена такса за два големи фунийки, гарнирани с гарнитури, които тя не е желала, включително макарони, каноли и пана (бита сметана).

Споделяйки снимка на касовата бележка от 3 юни на страницата на Facebook група, предлагаща съвети за пътуване до Рим, Никол Ан написа:

"Спряхме за сладолед и поискахме 2 малки купички, но сервитьорът ни даде най-малката купичка и каза, че имаме 3 топки, а след това започна да добавя гарнитури, които поискахме - като каноли и макарони, намеквайки, че е безплатно".

Никол Ан пише, че дори не е осъзнала, че сметката е 44 евро, докато не погледнала отново касовата бележка, защото "звучало сякаш" сервитьорът е казал 14 евро. По думите ѝ сладоледът "дори не е бил толкова вкусен", описвайки го като "най-лошия" от всички, които е опитала през 10-те си дни в Рим.

В касовата бележка са посочени два макси фунийки по 12 евро всяка, 4 евро за лъжички панна върху сладоледа, две каноли с шамфъстък за 10 евро и два макарона на обща стойност 6 евро - с което общата сума достига 44 евро.

Don Nino има няколко клона в центъра на Рим, като основният е срещу Испанските стълби, пишат от The Guardian.

Компанията, чийто уебсайт описва сладоледените си продукти като такива с "автентичен вкус и качество", отказа коментар.

Публикацията на Никол Ан предизвика над 900 коментара от италианци и чуждестранни туристи

"Като италианец, живеещ в Италия, се срамувам", написа един от коментаторите.

Друг попита дали Никол Ан е проверила цените преди да поръча. В отговор тя заяви, че "не е видяла цени никъде" и след като е изяла много сладолед по време на пътуването си, е предположила, че цената ще бъде подобна.

The Guardian посети магазина Don Nino близо до Пиаца Навона и ценоразписът беше ясно видим, като една топка в малка чаша или фунийка струваше 6 евро, а за три топки в голяма чаша или фунийка цената стига 12 евро.

Типичната цена на сладолед в Рим е около 2-5 евро, в зависимост от размера и местоположението в града.