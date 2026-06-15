Свалят от Еверест "Зелените ботуши" - най-зловещата забележителност на върха

С леко свити крака и ръце, обвити около гърдите, на пръв поглед може да изглежда сякаш човекът, известен като Зелените ботуши, просто си подремва.

В продължение на 30 години обаче алпинисти, отправили се към върха на Еверест, отбелязват срещата си с човека, най-известен с цвета на обувките си, като началото на така наречената зона на смъртта - място на 8000 метра височина, където кислородът е оскъден и човешкото тяло започва да се изключва.

Алпинистите ще ви кажат, че преминаването отвъд Зелените ботуши означава последния тласък към върха.

Замръзнало във времето, тялото му служи като предупреждение за тези, които го следват

Светлозелените ботуши дадоха ново име на починалия алпинист, тъй като малцина са сигурни чие е тялото. Мъжът е бил един от шестимата индийски катерачи, членове на Индо-тибетската гранична полиция (ITBP), чиято експедиция до върха през 1996 г. по северния хребет завърши катастрофално.

Трима членове на експедицията се върнаха, когато времето се влоши. Трима други - Цеванг Саманла, 38, Дордже Моруп, 47, и Цеванг Палджор, 28, който беше известен с това, че е особено развълнуван от предизвикателството - взеха съдбоносното решение да продължат. Това беше първият опит на Индия да достигне върха от северната страна, която обикновено се смята за по-технически трудна от южната стена от непалската страна.

Смята се, че мъжете са се приближили до върха, но са били принудени да се върнат, спирайки, докато все още са били в зоната на смъртта. За известно време членовете на екипа им отдолу съобщиха, че са видели светлини, движещи се леко над място, известно като Втората стъпка на 8570 метра. След това трептенето спряло.

И тримата мъже загинаха. Никой не е сигурен дали Зелените ботуши е Моруп или Палджор. По-късно избухна спор дали група японски алпинисти са видели тримата умиращи мъже по пътя си нагоре, но са ги игнорирали.

ITBP сега планира да извади тялото и да го погребе, съобщават от The Times. В продължение на години алпинистите са прескачали над краката на тялото, за да продължат изкачването си.

През 2014 г. група китайски алпинисти издърпали тялото по-дълбоко под камък, за да го направят по-малко видимо. Граничната полиция е обявила търг, търсещ агенция за спасяване на голяма надморска височина, оборудвана да поеме опасната и сложна операция по сваляне на тялото. В търга се посочва, че тялото е на Моруп.

За да се класират, участниците в търга ще трябва да са извършили поне една успешна спасителна операция на височина над 8000 метра, за предпочитане на Еверест, през последните пет години. В документа за търга се казва, че операцията е планирана за периода между юни и септември. Спечелилият оферент ще трябва да получи разрешение от китайските власти в Тибет, да организира транспорт през границата между Тибет и Непал, да го транспортира със самолет до Катманду и да изпълни формалностите за репатриране в Индия.

Трябва също така "да се използват подходящи техники за съхранение при боравене с мъртвото тяло, което е лежало десетилетия при минусови температури, за да се гарантира уважително и безопасно репариране".

Преди това да се случи, извличането ще бъде изключително трудно

Няма хеликоптер, който да може да кацне в тази зона. Само много опитни шерпи могат да се опитат да изпълнят задачата. На тази височина, преместването на замръзнало мъртво тяло дори на кратко разстояние ще ги изложи на риск от лавини, бури, падания и кислороден дефицит. След това, свалянето му по почти вертикалния склон ще доведе до животозастрашаващи рискове.

Смята се, че 200 тела лежат замръзнали на Еверест, повечето в зоната на смъртта. Възможно е да се появят още, тъй като изменението на климата изтънява снежната шапка на планината.