IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 0

Млад мъж блъсна украинка, движеща се по тротоара, тя загина

Инцидентът затрудни движението между Слънчев бряг и Свети Влас

15.06.2026 | 22:00 ч. Обновена: 15.06.2026 | 23:00 ч. 45
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа затрудни движението по пътя между курорта Слънчев бряг и Свети Влас тази вечер. При инцидента е загинала украинска гражданка, съобщи БТА.

Катастрофата е станала около 19:40 ч. По информация на полицията на място лек автомобил е блъснал жената, докато тя се е движела по тротоара.

Свързани статии

Районът около инцидента е отцепен, а движението в участъка се регулира от полицейски екипи.

Зад волана е бил млад мъж от Бургас. Към момента не се съобщават повече подробности за причините за катастрофата, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа слънчев бряг свети влас
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem