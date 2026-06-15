Млад мъж блъсна украинка, движеща се по тротоара, тя загина

Тежка катастрофа затрудни движението по пътя между курорта Слънчев бряг и Свети Влас тази вечер. При инцидента е загинала украинска гражданка, съобщи БТА.

Катастрофата е станала около 19:40 ч. По информация на полицията на място лек автомобил е блъснал жената, докато тя се е движела по тротоара.

Районът около инцидента е отцепен, а движението в участъка се регулира от полицейски екипи.

Зад волана е бил млад мъж от Бургас. Към момента не се съобщават повече подробности за причините за катастрофата, пише БТА.