Зеленски: Вече подготвят Путин за нарастващия гняв на руснаците срещу него

Украинското разузнаване е получило вътрешни документи на руските власти, подготвени за лидера Владимир Путин, които показват нарастващо обществено недоволство от неговото управление и намаляваща подкрепа за управляващата партия на Русия преди парламентарните избори, насрочени за септември. Това разкри президентът на Украйна Володимир Зеленски на 14 юни.

Според Зеленски, докладите показват, че служители на Кремъл вече подготвят Путин за вероятността общественото недоволство да продължи да нараства през следващите месеци и да не се стабилизира преди гласуването.

"Разбираме, че на Путин рядко се дава напълно достоверна информация без разкрасяване. Но дори това, което вижда в документите, които достигат до него, все пак позволява да се направят определени заключения", казва Зеленски в своята публикация, цитиран от Unated24.

Президентът заяви, че украинските разузнавателни служби са получили документи, които достигат до бюрото на руския лидер и предоставят оценки на вътрешнополитическата ситуация в Русия.

Според Зеленски, докладите прогнозират постоянно нарастване на общественото недоволство от Путин и предупреждават, че "този показател няма да достигне плато" преди парламентарните избори в Русия през септември.

Той също така подчертава, че документите показват траен спад в подкрепата за управляващата партия "Единна Русия"

"Що се отнася до нивото на подкрепа за управляващата партия на Русия, се регистрира стабилна низходяща тенденция, което означава необходимост от значително по-големи фалшификации", отбелязва Зеленски.

Докладите също така сочат нарастващи протестни настроения в руските региони, според украинския президент.

"Съобщава се и за значителен ръст на протестните настроения в руските региони", казва той.

Зеленски твърди, че оценките може все още да не отчитат очакваните развития през летните месеци.

"Вярваме, че тези доклади все още не вземат предвид потенциалните събития от юни, юли и август, които не могат да не повлияят допълнително на ситуацията в Русия", казва той.

Президентът добавя, че натискът върху Русия заради пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна ще продължи да се увеличава, и то не само натискът от Украйна.

Коментирайки перспективите за прекратяване на войната, Зеленски каза, че Москва продължава да отхвърля украинските мирни предложения, докато Украйна остава готова да преговаря за уреждане на конфликта.

"За съжаление, всички публични и непублични мирни предложения, които сме направили, бяха посрещнати само с думи за продължаване на тази война", отбелязва той. "Украйна предлага постигане на споразумение за достоен мир."

Зеленски също така предположи, че ако настоящите тенденции продължат, бъдещите преговори може евентуално да се наложи да се проведат с различно руско ръководство.

"С течение на времето това може да означава, че ще трябва да се сключи споразумение с някой друг от Русия - някой, който няма да се изолира от реалността", заявява той.

По-рано, през март, Financial Times съобщи, че Владимир Путин е поискал от най-богатите руски бизнесмени да направят директни финансови вноски в държавния бюджет, което подчертава нарастващия натиск върху финансите на Кремъл, тъй като военните разходи продължават да се увеличават на фона на войната срещу Украйна. Според доклада, няколко олигарси са се съгласили да предоставят милиарди рубли в подкрепа.