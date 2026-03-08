Шаламанов: До момента са изведени около 2600 българи от над 11 страни, където има риск от ракети и дронове

Заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов увери, че всички български граждани, които се нуждаят от евакуация от засегнати от конфликти райони, получават необходимата грижа. Пред Nova той подчерта: „Категорично никой българин не е изоставен. Тази евакуация показва, че държавата наистина се грижи за своите граждани“.

Шаламанов обясни, че приоритет в евакуационната операция са българите в райони на военни действия. „До момента са изведени около 2600 човека от над 11 страни, където има риск от ракети и дронове“, каза той и уточни, че процесът се координира от кризисния щаб в сътрудничество с туризма, транспорта и външните представителства.

По темата за критиките, че някои полети са били използвани от политици и известни личности, Шаламанов поясни: „Не всички полети се координират от кризисния щаб. Част от тях са търговски и хората са закупили билети сами. Първите полети, организирани от държавата, следват ясни указания за приоритет на хуманитарните случаи.“

Във връзка с киберзаплахите заместник-министърът отбеляза, че сайтът на външното министерство, който служи за регистрация на гражданите за евакуация, е претоварен и е имало индикации за кибератаки, но изтичане на данни няма. „В момента се вземат всички мерки за защита на информацията за лични данни и здравословно състояние на гражданите“, обясни той.

Шаламанов също коментира сигурността на страната в контекста на конфликта в Близкия изток: „Риск за България от ракети и дронове от Иран практически не съществува. Цялото ни покритие е обезпечено от противоракетния щит на НАТО, а информационно-психологическите атаки остават основната заплаха.“