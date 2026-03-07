IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Външно: Усилията се насочват към евакуция на българи от Кувейт, Катар и Бахрейн

Досега са прибрани 1207 българи със съдействието на Кризисния щаб и туроператори

07.03.2026 | 18:48 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Към настоящия момент, паралелно със съдействието, оказвано на българските граждани от дипломатическите ни мисии в региона, усилията на Кризисния щаб на Министерството на външните работи (МВнР) се съсредоточават върху евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн, съобщиха от МВнР. 

Оттам посочиха, че е в действие план по извеждането им в три лъча през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Тече и организацията по осъществяването на специален полет от саудитската столица за прибирането им на родна земя.

Министерството на външните работи информира също, че операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран продължава да се осъществява поетапно и в рамките на възможностите, които позволяват условията в съответните държави.

По данни на Ситуационния център на Министерството на външните работи към 9:30 часа днес, в рамките на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран, е оказано съдействие на общо 1207 български граждани в Обединените арабски емирства. От тях 953 са евакуирани чрез Кризисния щаб на МВнР, а 254 – чрез туроператори. 

катар бахрейн кувейт евакуация
