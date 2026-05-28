Лекар: Дълголетието се превръща в новата голяма индустрия

Дълголетието се превръща в новата голяма индустрия – независимо дали става въпрос за медикаменти, процедури или коучинг. Очаква се през следващите години пазарът да достигне 397 милиарда, а най-силните региони са Европа и Северна Америка. Виждаме големи инвестиции в компаниите от сектора и сериозен ръст на пазара. Това каза д-р Николай Васев, главен оперативен директор на български здравен тех стартъп, който използва силата на епигенетиката.

Дълголетието предлага нещо, което е изгодно за всички хора – всички искаме да сме по-млади възможно най-дълго време. Зад интереса се крие един невероятен скок в технологиите, включително биоинформатиката и биостатистиката.

„Вече можем да анализираме и манипулираме до известна степен процесите, които се случват в една клетка“, коментира гостът в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова..

Според събеседника този невероятен растеж се случва в условията на една много наситена медийна среда, където социалните мрежи играят все по-голяма роля. Много често там има хора, които нямат експертиза за темите, по които говорят. Липсва отговорност към публиката и проверка на фактите.

В момента има конкуренция между недоказани и нетествани процедури и компании, които се гордеят със собствен R&D и анализ.

Естествените храни, богатата и разнообразна диета, правилният сън, физическо натоварване и социализацията са най-добрите механизми за поддържане на ниска биологична възраст. Истината е, че може да имат много добър режим за дълголетие, който да не ви струва страшно много.

Възможен е много естествен подход към дълголетието, който може да бъде много ефективен. Въпросът е да направите информиран избор и да сте отговорни към самите себе си.

С помощта на AI могат да бъдат разработени нови услуги за хората – способността ни да изследваме в компютърна среда какви биха били ефектите от едно молекула върху клетките – това наистина е впечатляващо. Д-р Васев прогнозира, че пред нас стои ера на персонализирани медикаменти и процедури.

Той допълни, че превенцията вече не е лутане в тъмното, а е структурирана, персонализирана и много по-прецизна. Това дава възможност да се пазите от това, което наистина представлява риск за вашите клетки. AI има възможност да предвижда болестите преди симптомите. Епигенетичният анализ изследва до каква степен околната среда и нашият начин на живот активира рисковете, които един човек носи.

При генетичните изследвания няма значителни рискове – най-доброто, което можем да направим, е да сме наясно с генетиката си. България трябва да се позиционира в новите сфери на превенцията и дълголетието.

„При епигенетиката още няма толкова много компании, които са се позиционирали там“, категоричен е гостът.

