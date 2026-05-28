Войната на Русия в Украйна заплашва дивата природа на Чернобил

След най-известната ядрена катастрофа в света, забранената зона около реактора в Чернобил беше евакуирана поради опасения от радиоактивно замърсяване. С изчезването на хората природата се завърна.

Ново проучване, публикувано от Кралското общество, разкри как зоната се е превърнала във важно убежище за едри бозайници: рядка, случайно създадена дива местност, където евразийски рис, лос, дива свиня и застрашеният кон на Пржевалски - последният истински див кон, са намерили място за живот с относително малко безпокойство.

Изследователите обаче казват, че резерватът сега е застрашен от друга човешка катастрофа: войната на Русия

Водени от Светлана Кудренко, украински еколог, изследователи поставиха фотокапани в украинската зона на забрана в Чернобил и съседните райони през 2020 и 2021 г. Те регистрираха 13 вида едри бозайници и показаха, че зоната и природният резерват Древлянский имат по-високо разнообразие и обитаемост на бозайници, отколкото по-малките паркове и незащитените земи другаде на север.

Няма друго място, където регионално редки видове, като европейски язовци и сиви вълци, да се срещат по-често. По-често срещани видове като червени лисици и сърни процъфтяваха. Данните също така показват, че зоната се е превърнала в убежище за коня на Пржевалски, чиято глобална популация се оценява на 2000 до 2500 индивида.

На 26 април 1986 г. четвърти реактор в Чернобилската атомна електроцентрала експлодира по време на неуспешен тест за безопасност, причинявайки пожар и освобождавайки големи количества радиоактивен материал в атмосферата. Повече от 100 000 души са евакуирани: много селища така и не бяха заселени отново.

"След като изключите или поне намалите човешкото влияние", казва Кудренко пред The Times. "Природата си намира пътя."

Най-значимият вид, който е възстановен, може би е конят на Пржевалски - набит, сивкав див кон, някога смятан за изчезнал в дивата природа. Група е била освободена през 1998 и 1999 г. от Аскания-Нова, резерват в Южна Украйна. Проучването показва, че от 23 освободени, популацията е нараснала до 120 до 2021 г.

Експериментът е бил отчасти екологичен: изоставената земеделска земя се е превръщала в гора и се е смятало, че конете, докато пасат, могат да помогнат за запазването на отворените ландшафти. Те са пасяли близо до електроцентралата в десеткилометровата зона, силно ограничен район с най-високи нива на радиоактивно замърсяване. Изследователите са видели ефекта им върху ландшафта, включително бивши овощни градини, ниско окосени като "бонсай дървета", добавя Кудренко.

Радиацията може да увреди здравето и репродукцията

Изображенията от фотокапаните обаче не откриха ясни доказателства, че моделите на замърсяване определят къде живеят животните. Достъпът до храна и вода и най-вече отсъствието на хора изглежда имат по-голямо значение.

Без хора Чернобил се превърна в "оазис" за дивата природа, каза Кудренко. Ситуацията обаче се промени на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. Руските сили превзеха мястото в първия ден на войната и го държаха 35 дни.

Достъпът за изследователите в областта на опазването на природата стана много по-труден. През последния месец бушуваха горски пожари, за които се смята, че са причинени от разбит дрон. За конете районът стана много по-опасен. Кудренко каза, че има три потвърдени случая на смърт сред конете на Пржевалски от противопехотни мини.

Имаше ранни признаци, че някои групи може да са били принудени да напуснат убежището и да се приближат до хората.

"Миналата година коне бяха открити от фотокапани на две места на юг и югоизток, където не са били наблюдавани преди", казва тя.

Кудренко се опасява, че нейните фотокапани са заснели края на статута на Чернобил като резерват за диви животни.

"Тази глава, за съжаление, приключи", добавя тя.