Къде спира водата в София на 11 март?

На 11 март, сряда, 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. Дружба 1 – ул. „Поручик Михаил Банов“ и ул. „Генерал Стоян Стоянов“ се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

община Искър, ж.к. Дружба 1- ул. „Поручик Михаил Банов“, ул. „ген. Стоян Стоянов“ от ул. „Тирана“ до ул. „Поручик Христо Костакев“, ул. „Поручик Христо Костакев“ и 108 ЦДГ „Детско царство“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Дружба 1- ул. „Тирана“ пред 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“.

На 11 март (сряда) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: с. Панчарево близост до кръстовището на ул. „Държов дол“ и ул. „Йованец“ се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

община Панчарево - Ресторант „Златна рибка’’, с. Кокаляне - карето между : ул. „Самоковско шосе“, ул. „Искър“, ул. „Валозите“, ул. „Тополите“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Йованец“, с. Панчарево – карето между: ул. „Самоковско шосе“, ул. „Йованец“, ул. „Курията“, ул. „Беликата“, ул. „Бор“, ул. „Ловджийска чешма“ и ул. „Риляник“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес:

1. С. Кокаляне – ул. „Димитър Благоев“ ъгъла с ул. „Васил Левски“

2. С. Панчарево – ул. „Елин Пелин“ ъгъла с ул. „Васил Левски“

На 11 март (сряда) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: кв. Овча купел, ул. „Иван Радоев“ се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

кв. Овча купел – ул. „Иван Радоев“ от ул. „Народно хоро“ до ул. „Маестро Кънев“.“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: кв. Овча купел– ул. „Иван Радоев“ и ул. „Камелия“.

На 11 март (сряда) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. Яворов, ул. „Бойчо войвода“ ъгъла с ул. „Хан Омуртаг“ се налага спиране на водоподаването 10:00 часа до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ж.к. Яворов – ул. „Хан Омуртаг“ от ул. „Страхил Войвода“ до бул. „Михай Еминеску“, ул. „Бойчо войвода“ от ул. „Петър Делян“ до ул. „Хан Омуртаг“ и ул. „Мануш войвода“ от ул. „Петър Делян“ до ул. „ Хан Омуртаг“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Яворов – ул. „Хан Омуртаг“ № 84.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!