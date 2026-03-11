Спрат движението в тунел "Железница" за денонощие

От 8:00 часа за около 24 часа ще бъде ограничено движението в тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причината е тестване и профилактика на системата за управление на тунела SCADA, за да бъде гарантирано безопасното пътуване в отсечката, допълниха от АПИ. И уточниха, че подобни тестове според инструкциите за поддържане на съоръжението е необходимо да се правят два пъти в годината. Предвидено е движението да бъде ограничено до 8:00 часа на 12 март, четвъртък.

По време на дейностите трафикът в двете посоки ще бъде пренасочван по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на автомагистрала „Струма“, при 97-и км, а автомобилите, които се движат към София, ще се отклоняват по първокласния път при пътната връзка на 104-ти км на магистралата.

АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да бъде гарантирано безопасното пътуване в отсечката. От пътната агенция отправиха апел шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания.