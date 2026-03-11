Вижте къде в София няма да има вода на 12 март, четвъртък

На 12 март (четвъртък) 2026 г. във връзка с подмяна на редуктор за налягане по бул. „Симеоновско шосе“, в.з. Симеоново - север се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Околовръстен път“, ул. 82, ул. „Света Мария Магдалина“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Света Мария Магдалина“ на кръстовището с бул. „Симеоновско шосе“.

На 12 март (четвъртък) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дености по ул. „Ален мак“, с. Волуяк се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

ул. „Ален мак“ от ул. 57 до ул. 51.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: пред гара Волуяк.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

