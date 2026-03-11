Служители на градския транспорт в София се жалват: С 950 евро не се живее, водим живот назаем

Служителите на столичния градски транспорт настояват за минимум 5% увеличение на заплатите към удължителния бюджет. Служителите са и в протестна готовност.

"С 950 евро не се живее, водим живот назаем. Условията на труд в сервиза, тъй като съм сервизен работник, са ужасни. Налага се, че купуваме инструменти, дрехи и прах се диша постоянно. Много прах. За това няма никакви предпазни средства”, разказва пред БНР Венелин Атанасов, служител в трамвайното депо “Искър”.

Работникът споделя, че първото искане е да се подобрят условията на труд, трасетата и не на последно място адекватно заплащане.

"Почти за нищо не стигат парите", коментира шофьор.

"Ние можем да сме по-ново дружество, тъй като вече съществуваме почти 30 години, но това не означава, че трябва да стигнем нивото, което тук в момента колегите работят. При нас условията на труд за момента още са по-добри, като изключиме по-старите съоръжения, като първите станции, старото депо Обеля, там има много проблеми, които също трябва да ги решим с времето”, споделя работник в “Метрополитен”.

Синдикатите настояват за среща с управляващите.

"По-скоро това не е протест, а покана. Покана, защото не успяхме да проведем реален диалог на последната среща с кмета Терзиев. Да дойдат заедно с управляващите - финансовия министър и министър-председателя да проведем един разговор. Щом не вярват на синдикатите какво е необходимо да се направи, да го чуят от хората, че е необходимо да има финансиране и това може да стане още утре с удължителния закон на бюджета да бъдат отпуснати въпросните 5%”, казва Александър Шопов, председател на Федерацията на транспортни синдикати към КНСБ.

От КНСБ са изчислили, че от 1 януари със задна дата са необходими 8,38 млн. евро от бюджета, разпределени по следния начин - за "Столичен автотранспорт" са нужни 2,31 млн. евро, за "Столичен електротранспорт" - 2,28 млн. евро, за "Метрополитен - 2,76 млн. евро, а за Център за градска мобилност - 1,03 млн. евро.

От Министерство на финансите обясниха, че министър Георги Клисурски няма да може да присъства днес на работната среща поради ангажименти, а столичният кмет заявява в позиция че е запознат с проблемите и условията на труд в дружествата.

Васил Терзиев допълва, че това, което продължава да не знае е как се вземат решения в транспортните дружества, така че проблемите да се задълбочават, вместо да се решават. Той също така отбеляза, че ръководствата на дружествата са назначени от Столичния общински съвет и че за един конструктивен диалог на масата трябва да седнат именно и директорите на тези дружества, както и общинските съветници, които блокират решенията за реформата на градския транспорт.

Ако не се стигне до среща и до разговори с представителите на Министерски съвет, на Министерство на финансите и на Столична община, от синдикатите не изключват блокади на градския транспорт, но се надяват да не се стига до там.