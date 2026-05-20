Добри условия за туризъм в планините до обяд, очаква се влошаване

Доста добри са условията за туризъм в планините към момента, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК). Времето е подходящо за туризъм, но се очаква влошаване по-късно през деня.

Температурите са високи, а на места има разкъсана облачност. Следобед се очаква влошаване на времето и дъждове на места, затова се препоръчва туристите да слязат от високите части на планините малко по-рано, предупредиха от спасителната служба пред БТА.

В планините облачността ще е променлива, по-често - значителна, купеста и купесто-дъждовна, според прогнозата за времето. Главно около и след пладне ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.