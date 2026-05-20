Депутатите не приеха парламентарна комисия за Петьо Еврото и Нотариуса

В началото на пленарното заседание не беше прието предложението на "Демократична България" (ДБ) за включване в дневния ред на проекторешение за създаване на временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства относно дейността на групата около Петьо Петров-Еврото и групата около Мартин Божанов-Нотариуса.

Божидар Божанов (ДБ) поиска прегласуване и каза, че има ново обстоятелство по темата. Лаура Кьовеши, европейският главен прокурор, даде интервю онзи ден и каза недвусмислено, че българското правителство през 2020 г. е оказвало натиск за това именно Теодора Георгиева да бъде назначена за европейски прокурор, въпреки че не е била класирана на първо място.

Предложението за разглеждане на проекторешение за създаване на такава временна комисия беше отхвърлено и при прегласуването с 46 гласа "за", 20 – "против" и 151 – "въздържал се".

"Временните комисии по тежки, корупционни теми не са прищявка. Те са тест. Това е въпрос какъв парламент искаме - в който правилникът заглушава опозицията?", заяви в декларация Надежда Йорданова и изтъкна, че в единия случай той ще контролира властта, а в другия - ще я покрива.

"Пред опозицията се затръшва една врата, а демокрацията умира зад затворени врати", предупреди управляващите председателката на ПГ на ДБ.

Отхвърлено беше и предложението на "Възраждане" за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно осигуряването на сигурността на българските граждани в страната с оглед зачестилите случаи на инциденти и посегателства на чужди граждани над наши сънародници. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска прегласуване и коментира, че "Прогресивна България" очевидно "разпъва чадър над украинските бандити".

Предложението за включване в дневния ред обаче беше отхвърлено и при прегласуването с 13 гласа "за", 42 – "против" и 164 – "въздържал се".

Депутатите обсъждат на първо четене три законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). В пленарната зала е министърът на правосъдието Николай Найденов, който представи законопроектите.

Свързани статии Депутатите ще обсъждат създаването на временни комисии

Промените бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица. Два от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият – от Йордан Иванов („Демократична България“) и група народни представители.

Първият законопроект от служебното правителство предвижда въвеждането на задължителен съдебен контрол за обоснованост и законосъобразност върху постановленията за прекратяване или спиране на наказателно производство за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи публични длъжности. Измененията са свързани с изпълнението на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предложените промени целят въвеждане на ефективен институционален контрол върху действия на ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента, на практика, липсва.

Вторият законопроект от служебния кабинет съдържа изменения, които целят пълно и правилно транспониране и прилагане на директиви на ЕС относно процесуалните права.

С измененията в НПК, внесени от Йордан Иванов, се предлага въвеждането на бърз и ефективен съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане.