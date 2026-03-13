Внасяме медицински сестри от Индонезия

Министерството на здравеопазването предлага на болниците в страната да запълнят кадровия си дефицит с медицински сестри от Индонезия. Това става ясно от писма на регионалните здравни инспекции до лечебните заведения в цялата страна.

Повод за тях е заявеният интерес от страна на посолството на Индонезия за внос на сестри в България. Поради наличие на излишък от тези кадри, държавата предлага да ни предостави квалифицирана работна ръка.

В срок до 13 март болниците трябва да кажат дали искат да наемат кадри от Индонезия, както и колко. От здравното ведомство предупреждават, че тези сестри ще трябва да държат изпит по български език, както и ще трябва да положат държавни изпити по специалността, пише Труд.

От МЗ обаче не обясняват как индонезийските сестри ще практикуват в българските болници. Езиковата бариера е изключително важна, тъй като само тя е достатъчно условие да се стигне до фатален инцидент или увреда при даден пациент заради грешка в комуникацията с него, с лекарите или с други членове на персонала. Вероятно заради това и отношението на директорите на болниците в страната към предложението е доста резервирано.