Кристалина Георгиева: Войната остава явен риск за глобалната икономика

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, но предупреди, че преодоляването на прекъсванията в доставките на енергия и други стоки ще изисква време.

"Както сме казвали и преди, много зависи от продължителността и интензивността на шока в енергийните доставки. Колкото по-скоро се разреши, толкова по-добре - особено като се има предвид, че възстановяването на доставките ще отнеме време поради значителните щети по инфраструктурата - и обявеното примирие е добре дошло", написа Георгиева в публикация на сайта на МВФ.

На 14 юни САЩ и Иран обявиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток по всички фронтове и за отваряне на жизненоважния Ормузки проток. Новината донесе облекчение след месеци на смъртоносно насилие и глобален икономически хаос, предаде АФП.

МВФ подготвя нова прогноза

Кристалина Георгиева съобщи още, че на 8 юли МВФ ще публикува актуализирана версия на доклада си "Световни икономически перспективи" ("World Economic Outlook", WEO), който включва прогнози за растежа и инфлацията.

В последната актуализация на WEO през април фондът понижи прогнозите си за глобалния растеж заради отражението на войната. Заради несигурността около продължителността и интензивността на конфликта МВФ публикува няколко възможни сценария. При "тежкия" сценарий глобалният растеж се забавя до 2%, а инфлацията се ускорява до над 6%.

Георгиева повтори, че конфликтът остава "явен риск за глобалния растеж", като предупреди и за "значителни различия" в начина, по който той се отразява на отделните държави.

"Особено тежко засегнати са страните, които съчетават силна зависимост от вноса на енергия с ограничено пространство за маневриране в политиката", посочи тя и допълни, че натискът вече се усеща силно в Африка.

Натиск върху Африка и Азия

Георгиева даде за пример недостига на гориво в Етиопия, Малави и Замбия. По думите ѝ високите цени на горивата поставят под натиск и потребителите в Лесото, Руанда и Танзания.

По-рано този месец МВФ обяви, че осигурява увеличен или ускорен достъп до средства за Етиопия, Гамбия и Буркина Фасо. Фондът съобщи също, че води "ускорени" преговори с Малави за нова програма за финансова помощ.

Сериозно засегнати са и икономиките на развиващите се пазари в Азия. Георгиева отбеляза, че от началото на войната цените на дребно на бензина там са се увеличили с 40%.

Тя подчерта, че МВФ е готов да предложи финансова подкрепа на страните членки, но уточни, че засега повечето правителства са поискали не пари, а насоки за политиката си.

Кристалина Георгиева предупреди още, че страните износителки на петрол в Персийския залив също са тежко засегнати от войната. По думите ѝ те са изправени пред "рязко понижение на растежа през тази година", като пет от осемте държави ще отчетат икономически спад, пише БГНЕС.