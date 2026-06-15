Радев: България не трябва да изостава в технологичния свят

Министър-председателят Румен Радев се срещна в Министерския съвет с проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на INSAIT, и с изпълнителния директор на института инж. Борислав Петров.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за продължаване на партньорството между държавата и INSAIT по ключови за страната теми. Сред тях са насърчаването на научните и приложните изследвания, които могат да създават висока добавена стойност за икономиката, както и привличането и задържането на висококвалифицирани кадри.

Премиерът открои като стратегически важни за България научните разработки в сферата на високите технологии и изкуствения интелект, както и развитието на изследванията в областта на роботиката. По думите му страната не трябва да изостава в динамично променящия се технологичен свят, тъй като това е основно предимство за дългосрочното ѝ икономическо развитие.

От своя страна проф. Мартин Вечев посочи, че за четирите години от създаването си INSAIT е успял да привлече талантливи учени от световна величина в различни сфери на високите технологии, внедряването на изкуствен интелект и изграждането на езикови модели. Институтът работи още в области като роботика, информационна сигурност и криптография, квантови изчисления и машинно обучение.

В срещата участваха още заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на образованието проф. Георги Вълчев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.