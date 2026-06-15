Доналд Тръмп на 80: Пищност, MMA бой и златен ланец за "Мистър Ти" СНИМКИ

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Празненството по случай 80-ия рожден ден на президента Доналд Тръмп на UFC Freedom 250 завърши в октагона на южната морава на Белия дом, където "най-новият осемдесетгодишен боец" ​​поздрави Джъстин Гейджи за победата му с прекъсване над Илия Топурия.

Само мигове по-рано, ентусиазираният американски боец ​​направи салто назад в клетката, преди да се ръкува с президента, който беше сложил бяла шапка с надпис "USA“ по време на последното събитие за вечерта.

Въпреки че събитието беше кръстено в чест на предстоящия 250-ти рожден ден на страната, неделята беше насочена и към празнуване на самия Тръмп, влизайки в деветото си десетилетие. Докато голяма част от вечерта беше прекарана в почитане на военнослужещите и събиране на средства за благотворителни организации за ветерани, имаше и порции похвали и подаръци, поднесени на президента.

Злато за рожденика Мистър Ти

Носейки бандана с американско знаме, непобеденият боец ​​в тежка категория Джош Хокит излезе от октагона, за да връчи на президента блестящо колие само мигове след като нокаутира Дерик Луис. Любезният Тръмп незабавно сложи верижката в стил "Мистър Ти“ на врата си сред овациите на 4000-те присъстващи на южната морава на Белия дом.

Що се отнася до другото основно събитие, Сирил Гейн разби Алекс Перейра в серия от удари с лакти и юмруци в главата и спечели с технически нокаут в 1:27 от втория рунд, за да си осигури временния пояс и да си осигури реванш с шампиона в тежка категория Том Аспинал. И подобно на по-голямата част от бойците, които вдигнаха ръце в знак на победа, Гейн благодари на Тръмп.

Южната морава на Белия дом никога не е била очевиден избор за събитие на UFC, но по настояване на Тръмп, промоутърът Дейна Уайт се съгласи. И въпреки че много либерални критици на президента се оплакваха от визията на боевете в клетка на 1600 Pennsylvania Avenue, феновете на MMA и верните фенове на MAGA бързо обявиха вечерта за безусловен успех.

Нощта започна с хор от тромпети, докато Тръмп влизаше от Белия дом редом с Уайт, преди Zak Brown Band да изпълни американския химн. Последва прелитане на 12 самолета, докато песента на AC/DC "Thunderstruck“ прозвуча от високоговорители - донякъде иронично решение, тъй като събитието беше отложено поради прогнозите за гръмотевични бури в района.

Но времето не можа да попречи на вътрешния кръг на Тръмп да се събере край клетката.

Звездно присъствие

Първата дама Мелания Тръмп беше ескортирана до мястото си от униформен военнослужещ, а по-късно към нея се присъедини 20-годишният Барън в рядка публична поява за най-малкото дете на президента.

🚨TRENDING: Justin Gaethje shaking hands with Donald Trump pic.twitter.com/8vv5MrVi7z — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026

Много висши служители направиха тържествени влизания, включително секретарите Скот Бесент (Министерство на финансите), Пийт Хегсет (на Отбрана), Робърт Ф. Кенеди-младши (Здравеопазване и социални услуги) и Хауърд Лътник (на Търговия), председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и директорът на ФБР Каш Пател, който доведе приятелката си, кънтри певицата Алексис Уилкинс.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също беше забелязан в тълпата, докато съветникът по вътрешна сигурност Стивън Милър беше придружен от съпругата си Кейти само 11 дни след като тя роди четвъртото дете на двойката.

Сред другите поддръжници на Тръмп, присъстващи на събитието, бяха милиардерът Марк Зукърбърг, звездите от НХЛ Матю и Брейди Ткачук, комикът Тони Хинчклиф и инфлуенсърят Логан Пол, както и редица високопоставени шампиони на UFC.

И както обикновено се случва, когато Тръмп посещава събития на UFC, имаше много членове на семейството, включително първата дъщеря Иванка, братята ѝ Доналд-младши и Ерик, както и съпругите им Бетина и Лара, а също и внучката Кай.

Имаше и някои изненадващи гости, включително президентът на Полша Карол Навроцки и британският боксьор в тежка категория Тайсън Фюри, който носеше шапка с надпис "Тръмп за министър-председател“.

"Много съм щастлив да бъда тук за това историческо събитие. Свобода, Белия дом и днес е рожденият ден на Доналд Тръмп“, каза Фюри пред коментатора на Paramount+ Джон Аник.

Стотици униформени военнослужещи от различни родове въоръжени сили можеха да се видят по време на излъчването на Paramount+, което беше използвано за популяризиране на редица благотворителни организации в полза на ветерани и герои от 11 септември.

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Военнослужещи скандираха "САЩ“, докато американецът Бо Никал победи сънародника си Кайл Даукаус, докато усмихнат Тръмп аплодираше край клетката.

"Трябва да благодаря на президента Тръмп, че направи това възможно“, каза Никал в интервюто си след битката, добавяйки, че Тръмп е "специален човек, за да има смелостта да направи нещо подобно“.

Пахарчени са милиони за събитието

Хиляди фенове на бойните изкуства и много протестиращи се стекоха във Вашингтон, където властите в крайна сметка дадоха зелена светлина за продължаване на събитието, въпреки съобщенията за светкавични бури в района.

За щастие на присъстващите, да не говорим за десетките хиляди на Ellipse за наблюдението, заплашителните бури се въздържаха, което позволи на събитието да започне малко след първоначално планираното начало в 20:00 часа.

UFC се похвали, че е похарчил 60 милиона долара за UFC Freedom 250, което не се очакваше да донесе печалба поради билетите, раздадени на военнослужещите, и безплатното гледане на събитието в зала "Елипс“, граничеща с южната морава на Белия дом.

Междувременно Вашингтон, окръг Колумбия, похарчи приблизително между 10 и 12 милиона долара за охрана на събитието. Говорител на града заяви пред ESPN, че Вашингтон не очаква да получи възстановяване на разходите от UFC.