Земетресение с магнитуд 5,6 в окръг Малатия в Турция

Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 09:00 ч. местно (и българско) време в района на градчето Батталгази в източния турски окръг Малатия, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7,3 километра.

За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети, предаде БТА.