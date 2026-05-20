Атаките с дронове, които Путин не иска руснаците да видят

Украинският дрон FP-1 Firepoint бръмчеше, докато прелиташе над хоризонта на Московска област, насочен към жилищен блок в Химки. Ужасени зрители заснеха момента, докато той се разби в стената на сградата, експлодирайки в огнен облак, който изпрати кълбо от дим, а отломки паднаха тежко на земята. Един човек загина. Тази атака беше само една от 1300-те през уикенда, докато Московската област беше бомбардирана от най-голямата въздушна кампания от повече от година, а нефтени помпени станции близо до руската столица се възпламениха. И все пак на всеки в Русия, който искаше да знае какво се е случило, бяха предложени четири "пречистени" снимки, възпроизведени в държавните медии, таблоидите, телевизионните бюлетини и каналите в Telegram.

Това е новата реалност в Русия на Владимир Путин. Миналата седмица антитерористичната комисия на Москва въведе ограничения, забраняващи публикуването на каквито и да било кадри от удари с дронове, които не са одобрени от властите. Тези, които нарушават новите правила, въведени с цел да се гарантира "обществената безопасност", могат да очакват глоби до 200 000 рубли. Както опозиционните, така и подкрепящите правителството канали в Telegram отдавна са основният източник на информация в реално време по време на големи удари, изпреварвайки държавните медии и телевизия, които често забавят отразяването си, за да се придържат към официалната линия и да омаловажат атаките.

През уикенда жителите, които не бяха сигурни какво се случва над и около тях, използваха VPN, за да се обърнат към чуждестранни и изгнани медии за информация. Видеоклипове от атаките са достъпни само защото хората са нарушили закона, за да ги публикуват.

Сергей Титов, редактор на един от най-големите новинарски канали в Telegram - "Осторожно, Новости", изрази съжаление, че новите ограничения само ще дадат конкурентно предимство на опозиционните или украинските медии.

"Това някаква рекламна кампания ли е на режима, която промотира опонентите му?", попита той. Държавните телевизии не бяха по-поучителни.

Телевизионни канали като "Първи канал", "Русия-1" и "НТВ" отделиха по около една минута ефирно време на атаките, според анализ на "Агентство", изгнана разследваща медия.

В 12-часовия бюлетин на "Първи канал" зрителите дори бяха уверени, че Русия вече е отговорила със същото, като водещите твърдяха, че "украинската инфраструктура е в пламъци", въпреки липсата на доказателства за такова отмъщение. Съгласуваните усилия на държавата да скрие мащаба на ударите само засилват тревогата сред обществото, а в някои случаи и враждебността към властите във връзка с развиващата се и засилваща се кампания на Украйна с удари от далечно разстояние. За първи път атаките на Киев на руска територия тревожат жителите повече от развитията на фронтовата линия, според проучвания, публикувани в края на миналата седмица от контролираната от Кремъл Фондация за обществено мнение. Страхът се чува в гласовете на хората, които се намират в новата линия на огъня.

Москвичанин, който живее в центъра на града, каза, че съседите му са му разказали, че за първи път са чули дронове над апартаментите си.

"Хората, които живеят в покрайнините на Москва, преживяват това от доста време насам. Но в центъра на Москва това е новост", каза той пред The Telegraph.

Атаките се приближават към седалището на властта и принуждават Путин да се скрие в подземни бункери.

По-рано през май дрон унищожи апартамент на няколко километра от Кремъл.

Путин трябваше да моли Доналд Тръмп да наложи временно примирие, за да може парадът за Деня на победата в Москва да се състои без заплаха от атака на 9 май. Володимир Зеленски се съгласи, но оттогава поднови атаките. Руските телевизионни канали отразиха оскъдно атаките с дронове от страна на Украйна В неделя украинските сили за безпилотни системи отпразнуваха разбиването на "мита за непристъпната столица на врага" след своите удари.

Според независими анализатори на отворени източници на информация, стотици дронове са преминали през защитните кръгове на системите "Панцир-S1" и "Тор", както и през защитите за електронна война, докато пътуваха на повече от 300 мили навътре в Русия.

Марк Крутов, журналист от "Радио Свобода", заяви, че ударът с дрон по частен дом в района на Митищи е бил на по-малко от миля от кула за противовъздушна отбрана "Тор-2М", докато ударът по нефтената помпена станция в Дурикино е заобиколил кула "Панцир", намираща се на 1,7 мили разстояние.

Зеленски заяви, че Киев може да предприеме по-нататъшни атаки. "Московският регион е най-силно наситен с противовъздушни защити... Но украинските удари с дълъг обсег вече преодоляват това", предупреди украинският президент.

Според констатациите на държавната социологическа агенция ВЦИОМ през последните четири месеца нивото на обществено недоволство от правителствената политика достигна най-високото си ниво за последните осем години, надхвърляйки задоволството за първи път от началото на войната.

По-рано през май, когато рейтингите на Путин паднаха до рекордно ниски нива, същата държавна социологическа агенция беше принудена да обяви, че ще промени методологията си, като ще обикаля от врата на врата, за да провежда интервюта с жителите относно мнението им за руския лидер. При новата методология обществената подкрепа за Путин се повиши за първи път от декември 2025 г.