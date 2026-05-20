По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература

По вариант 8 ще пишат зрелостниците аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе, по задача 41 от днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), който започна в 8:30 часа. Изпитният вариант беше генериран от 5 859 375 възможни комбинации в Министерството на образованието и науката (МОН).

"Тази сутрин беше генериран изпитният материал за държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се провежда днес. Очакваме на този изпит да се явят около 50 000 зрелостници. Няма промени в съдържателно отношение на държавния зрелостен изпит. Той включва 41 въпроса.

Евгения Костадинова – директор на дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН пожела успех на всички зрелостници на днешната матура по български език и литература.

За матурата по БЕЛ са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Началото на изпита е в 8:30 часа, но учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да бъде и на електронен носител.

Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, две задачи с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис и лексика, както и способността за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100.