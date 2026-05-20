От "Възраждане" поискаха сваляне на ДДС-то за хляба и лекарства

Мерките на правителството за овладяване на растящите цени и реформите в съдебната система са несъстоятелни, обяви в интервю за предаването по bTV Цончо Ганев, депутат от "Възраждане".

Ганев напомни, че управляващите са започнали мандата си с две основни обещания – борба с високите цени и разграждане на модела "Борисов–Пеевски" чрез съдебна реформа.

"Имаме ново правителство, абсолютно мнозинство в парламента. Основните приоритети бяха борба с безумните цени и съдебна реформа. И двете неща корабокрушираха още на втората седмица", каза Ганев.

По думите му внесените законопроекти за цените първоначално са били придвижени по най-бързия начин, но впоследствие сроковете са били удължени.

"Мнозинството отложи срока за разглеждане с обяснението, че мерките трябва да се калибрират с асоциацията на веригите", коментира депутатът.

Според депутата предложенията на управляващите засягат основно отношенията между търговските вериги и българските производители, но няма да доведат до реално понижение на цените.

"Тези мерки не свалят цените и дори не ги задържат", подчерта той.

Ганев аргументира тезата си с факта, че над 80% от стоките в България са внос, а българското производство е толкова унищожено, че веригите могат да функционират и без местни продукти.

От "Възраждане" настояват за пакет от данъчни облекчения, включително повишаване на прага за регистрация по ДДС от 100 хил. лв. на 166 хил. лв. и намаляване на ДДС за основни стоки.

"Това ще даде възможност на малкия и средния бизнес да не слага автоматично 20% отгоре върху цените", обясни депутатът.

Той посочи, че намаляването на ДДС за лекарства и основни хранителни продукти би имало незабавен ефект. По отношение на ДДС за хляба Ганев припомни периода с намалена ставка: "Когато се намали ДДС за хляба, цените не се вдигнаха. Когато го върнаха обратно – веднага започнаха да скачат."

Депутатът атакува и подготвяните бюджетни мерки, включително увеличаването на максималния осигурителен доход. Според него обявените ограничения на разходите в администрацията са по-скоро зрелище, отколкото реална реформа.

"Няма да има истинско съкращаване на администрацията. Трябва да се премахнат една трета от министерствата и ненужните агенции", смята депутатът от "Възраждане".

Той добави, че "личният пример" не е в замразяването на заплатите на министрите, а в реално свиване на държавния апарат.