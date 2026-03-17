Днес изтича срокът за кандидатските листи за изборите на 19 април

Избирателите по списък са 6 641 768 души

17.03.2026 | 07:00 ч.
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Днес, 17 март, изтича срокът, до който партиите и коалициите могат да подават заявление за кандидатските листи за изборите на 19 април.

Предварителните избирателни списъци бяха публикувани на сайтовете на общините през изминалата седмица. Избирателите у нас са 6 641 768 души. 

Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, е 4 април. Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват в дома си, могат да отправят искане до общината по постоянния си адрес да бъдат включени за гласуване с подвижна избирателна комисия.

Избирателите извън страната могат да подават заявления до 24 март. Жребият за номерата на бюлетините ще се тегли на 18 март. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

