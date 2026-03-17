Днес изтича срокът за кандидатските листи за изборите на 19 април

Днес, 17 март, изтича срокът, до който партиите и коалициите могат да подават заявление за кандидатските листи за изборите на 19 април.
Предварителните избирателни списъци бяха публикувани на сайтовете на общините през изминалата седмица. Избирателите у нас са 6 641 768 души.
Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, е 4 април. Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват в дома си, могат да отправят искане до общината по постоянния си адрес да бъдат включени за гласуване с подвижна избирателна комисия.
Избирателите извън страната могат да подават заявления до 24 март. Жребият за номерата на бюлетините ще се тегли на 18 март.