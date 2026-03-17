Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа

Шофьорът е закаран за преглед в здравно заведение в Стара Загора

17.03.2026 | 10:55 ч. Обновена: 17.03.2026 | 10:55 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Самокатастрофирал тир ограничава движението по Прохода на Републиката в района на село Пчелиново. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал тази сутрин малко преди 9:00 часа. Водачът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Мъжът е транспортиран за преглед в здравно заведение в Стара Загора.

При катастрофата е разсипан товар, който се е пръснал по пътното платно. Създадена е организация за разчистване на пътя, който временно е затворен. 

Товарните автомобили изчакват на място, леките автомобили могат да се придвижват през прохода Шипка. На място има полицейски екип.

 Един човек е загинал, а 27 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие.

