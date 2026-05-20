Путин на по чаша чай със Си: Връзката ни е на безпрецедентно ниво

Лидерите на Китай и Русия се срещнаха днес за разговори и чай, след посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица.

"Връзките между Русия и Китай са на безпрецедентно ниво", заяви президентът Владимир Путин пред китайския си колега Си Дзинпин в Пекин.

Той също така го покани да посети Русия догодина.

Двамата подписаха съвместно изявление за по-нататъшно укрепване на стратегическата координация между Китай и Русия и "задълбочаване на добросъседското и приятелско сътрудничество".

Очаква се сега те да подпишат още 20 документа по редица други въпроси, включително споразумения за търговия и технологично сътрудничество.

По време на церемонията Си също заяви, че отношенията между Китай и Русия продължават да се подобряват, достигайки "най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство".

"Двете страни се отнасят една към друга с взаимно уважение като равни", добави той, твърдейки, че двустранните връзки са достигнали "нова отправна точка".

Той заяви, че Русия и Китай трябва да останат стратегически опорни точки една за друга. Те също така ще поддържат стратегическа комуникация и обмен на всички нива.

Руският президент Владимир Путин пристигна в Китай във вторник вечерта за среща със своя "добър и стар приятел" Си Дзинпин и за да потвърди стабилността на руско-китайските връзки, няколко дни след тържественото посрещане на Доналд Тръмп в Пекин. Путин кацна във вторник, малко след 23:15 ч. местно време, на международното летище в Пекин, където беше посрещнат с военни почести.

73-годишният Владимир Путин и 72-годишният Си Дзинпин ще обсъдят начини за "укрепване" на двустранното стратегическо партньорство и "обмяна на мнения по основни международни и регионални въпроси", според руското президентство.

Връзките им, подхранвани от 13-годишен период заедно като президенти на страните им, бяха допълнително засилени след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Путин посещава Пекин ежегодно след инвазията в Украйна, на фона на изолацията на Русия, наложена от Запада. Но отношенията им са небалансирани, като се има предвид, че Русия е силно икономически зависима от Китай - първият купувач на руски петрол, обект на санкции. Сред темите, които се очаква Си и Путин да обсъдят, е големият газопровод "Силата на Сибир 2", който, ако проектът бъде завършен, би могъл да свърже Русия с Китай през Монголия.

Москва вижда в него изход за своите въглеводороди, изоставени от европейците.

Двамата лидери, които искаха да зададат топъл тон преди посещението, обсъдиха в неделя "поздравителните писма" по случай 30 години двустранно стратегическо партньорство. Говорителят на китайското външно министерство, Гуо Дзякун, във вторник приветства „трайното приятелство“ между китайците и руснаците.

Как Кремъл отразява визитата?

Кремъл очевидно е склонен да акцентира върху стратегическото си партньорство с Китай и да представи отношенията на Русия с Пекин като по-дълбоки, по-специални от връзките между САЩ и Китай.

Това може да обясни някои от коментарите в руските вестници тази сутрин: няколко статии се осмиват на неотдавнашното посещение на Тръмп в Китай.

"По отношение на конкретните постижения, това беше провал... въпреки че американците твърдят друго", заявява ежедневникът "Известия", цитиран от коренспондента на BBC Стив Росенберг.

"Руските дипломати, придружаващи Владимир Путин, познават нюансите на китайския етикет, за разлика от американците", предполага вестник "Комсомолская правда". "Тръмп не разбира китайската култура и не иска да я разбира."

"Пекин приветства руския лидер като съюзник и надежден партньор", твърди седмичният вестник "Аргументи и факти", добавяйки: "Той посрещна американския лидер като съперник, от когото не знаеш какво да очакваш."

Путин ще се срещне отново с китайско момче, с което се запознава за първи път през 2000 г.

Част от програмата на Путин е да се срещне с китайски инженер, когото е срещнал за първи път като дете по време на държавно посещение през 2000 г.

Когато Путин посети Китай тогава, той се снима с малко момче в парк Бейхай в Пекин.

Пен Пай, сега инженер, ще се срещне отново с Путин днес - 26 години след първата им среща.

"Искам да кажа на президента Путин, че като ви видя отново, вие сте все още толкова очарователен, колкото тогава, докато аз се превърнах от малко момче в затлъстял мъж на средна възраст", ​​каза Пен във видеоклип, публикуван в китайските държавни медии. "Никога не съм си представял, че ще имам възможността да го срещна отново. Наистина е невероятно."

Той си спомни как руският президент го е вдигнал от парапет в парка, за да си направи снимка.

"Той също нежно ме целуна по челото, преди да се разделим. Това са сцени, които все още си спомням живо."

Миналата година руската държавна медия Russia Today публикува обява за издирване на Пън, пишейки в Weibo, че би било "наистина значимо", ако младото момче от тази снимка от 2000 г. може да бъде намерено.

Това предизвика мащабно търсене на Пън сред потребителите на социалните медии и дни по-късно той беше намерен: сега инженер с магистърска степен от университет в Москва - избор, за който той каза пред китайските медии, че по някакъв начин е бил вдъхновен от кратката му среща с Путин.