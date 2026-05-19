Джей Ди Ванс: Европа трябва да може да гарантира защитата на собствения си континент

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Европа трябва да може да гарантира защитата на собствения си континент. Ванс добави още, че САЩ и Иран са постигнали голям напредък в преговорите си и никоя от страните не желае възобновяване на военната кампания, предава Ройтерс.

"Смятаме, че сме постигнали значителен напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат споразумение", заяви Ванс пред репортери на брифинг в Белия дом.

Ванс заяви, че току-що е разговарял с Тръмп, който е подчертал, че основният проблем за САЩ е, че Иран никога не трябва да притежава ядрено оръжие. Ако това се случи, каза Ванс, страните около Персийския залив ще искат свои собствени оръжия, а след това и други страни по света.

"Искаме да запазим малък броя на страните, които притежават ядрени оръжия, и затова Иран не може да притежава ядрено оръжие", каза той.

Съединените щати искат Иран да работи с Вашингтон по процес, който да гарантира, че иранците няма да възстановят капацитета си за ядрени оръжия в следващите години.

"Това е, което се опитваме да постигнем в преговорите", каза той.

Тръмп е под натиск да постигне споразумение, което да отвори отново Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните доставки на петрол и други суровини. Тръмп вече изрази надежда, че сделката за прекратяване на конфликта е близо, и също така заплаши да поднови военните удари срещу Иран, ако не се постигне споразумение.

На въпроса дали Русия може да придобие обогатения уран на Иран, Ванс отговори:

"Това не е настоящият план на правителството на Съединените щати. Иранците не са повдигали този въпрос."