Това, което чухме като първи коментари по отношение на състоянието на държавата, е това, което ще направят в проектобюджета за 2026 г., то е правилното. Това заяви бившият министър на икономиката и член на СИНПИ Даниела Везиева в предаването "Денят ON AIR".

"По отношение на дефицита - не очаквам, че в Бюджет 2026 ще видим нещо по-различно от 3%, но очаквам в средносрочната макрорамка да видя намаляване на този дефицит около 2%. Това са правилните стъпки, това е пътят. Със сигурност това са непопулярни мерки и ще предизвикат реакция, но няма как без тях", прогнозира Везиева пред Bulgaria ON AIR.

Пътят е към производство и то към производство в малки и средни ферми, предприятия.

По думите на Везиева, това, което притеснява бизнеса, е да не се убие именно този сегмент.

"Другото, което очаквам да видя от правителството и мнозинството, е новата стратегия. Досега имахме едни цели", настоя тя. "Всички са оптимисти по отношение на това, че се прилагат работещи мерки в европейските законодателства. Да не се правим на по-католици от папата. Има много неща, които трябва да промени това мнозинство и този кабинет. Бизнесът скача срещу това да не се увеличи административната тежест. Тук е балансът в законодателната част", коментира Везиева.

Тя допълни, че няма анализ как са сработили мерките:

"Имаме ли правилното превалутиране на цените или имаме 1 лев - 1 евро, защото така и стана. Не сме видели оценка. Няма как през закон да се намалят цените. Цените ще намалеят, когато контролираме дефицита, паричната маса, когато е в обращение, когато насърчаваме фермерите да произвеждат. Трябва да затегнем фискалната дисциплина. Можем да очакваме по-прозрачна бизнес среда", обобщи Везиева.