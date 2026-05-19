Джей Ло проговори за химията между нея и Брет Голдстин

Дженифър Лопес призна, че е имала "страхотна химия" с Брет Голдстин. 56-годишната актриса и певица и 45-годишният актьор участват заедно в романтичната комедия "Office Romance", където играят влюбена двойка. Филмът излиза през юни.

Още през миналата година се появиха слухове, че химията от екрана се е пренесла в реалния живот и двамата са двойка.

"Още от началото имахме страхотна химия. Тя просто порасна, докато правихме филма заедно.", коментира Джей Ло пред "People".

Звездата каза, че Брет не е бил такъв, какъвто тя очаквала. Тя мислила, че актьорът прилича на персонажа си в сериала "Тед Ласо" - Рой Кент.

Голдстин стана популярен именно с тази роля.

"Очаквах по-груб мъж, но получаваш този мил, нежен, но също много умен човек, който е толкова чаровен. Това беше изненада, мисля. Аз му бях огромен фен - от "Тед Ласо". Рой Кент, това е един от любимите ми персонажи. Мислех, че той ще бъде повече като своя персонаж, но той беше толкова любезен, и мил, и тотално различен", обясни още Дженифър.

Още за отношенията четете в teenproblem.net