PR и политика: Социалните мрежи, контакт с хора, достъпен език

PR екипът е от съществено значение за партии и политици, защото оформя имиджа, но и определя ефективността им пред обществото. Според експерти правилната комуникация създава ангажирана аудитория, повишава политическата култура и намалява апатията на гражданите.

Работата на връзките с обществеността е ключова за образа и на политиците, и на партиите, коментира в предаването “България сутрин” Йовка Димитрова, която е PR на “Възраждане”.

“Ако успеем правилно да отправим посланията на политиците, създаваме обществено ангажирана аудитория и се повишава политическата култура. Полезни сме и с това да преборим апатията на българите. Поставям като основна цел да се разбере, че с политика трябва да се занимава всеки един от нас", коментира PR-ът.

Живият контакт, социалните мрежи

Според PR-а на БСП Анна Шишова живите срещи с хора са важни и социалните мрежи не могат да заменят този контакт. Социалните мрежи, които през последните години стават все по-популярни, няма как да се игнорират.

"Нашата работа е да преведем посланията на партиите ни на гражданите. Ситуацията в държавата е сложна и трябва да можем да обясним това, което се прави в Народното събрание и защо политическият процес ги касае. Когато внесем предложение за увеличение на заплатите на младите лекари, трябва да можем да обясним защо. Трябва да намерим начин да стигнем до конкретните групи, до които да стигнат посланията. Различно се общува с възрастните хора, с майките", допълни Шишова пред Bulgaria ON AIR.

Ролята на PR

По думите на Димитрова най-важното, което трябва да разберат хората, е, че зависи от политика дали ще потърси своя PR и дали ще го послуша.

"Ролята ни не е да казваме на политиците какво да пишат, какво да не пишат и каква да е позицията им. Работата ни е да я преведем за хората. PR-ите никога не влизат в обяснителен режим. Професията ни често е възприемана грешно. Отговорност си носи самият политик. Изкуственият интелект е много добър модел, стига да знаеш как да го ползваш. Масовото ползване, без да знаем как да го ползваме, крие рискове”, обясни PR-ът на “Възраждане”.

PR-ът на БСП акцентира, че социалните мрежи се използват, но трябва да е много внимателно.

"Понякога се налага забавяне в позицията, за да бъде максимално коректна. Има много ситуации, в които се налага забавяне в позицията. Това, което ще кажеш, може да последва на събитията след изказването. Важно е преди дадено гласуване да се даде трибуна, за да е ясно как ще гласува всяка страна. Да продаваш идеи не е едно и също като да продаваш прах за пране. Идеята трябва да е облечена във форма, която хората могат да припознаят", коментира PR-ът на БСП.

