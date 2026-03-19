"Академия за таланти" в с. Розово е място, отворено за деца и младежи

Със създаването и отглеждането на таланти са се захванали от "Академия за таланти" в село Розово.

Фокусът на работата им е върху науката, изкуствата и спорта. В събота академията ще отбележи своята първа годишнина.

"През тази една година успяхме да организираме два приключенски лагера. Един пролетен и един летен. Успяхме да направим творчески работилници, общности събития, в които привличаме все повече съмишленици към каузата ни", каза директорът на академията Калинка Богданова в "България сутрин".

Среда за потенциала на всяко дете

Тя подчерта, че "Академия за таланти" в село Розово не е просто реновирано селско училище, а "мечта и вяра, че всяко дете има потенциал, но и нужда среда, за да го развие".

"С нас работят специалисти в ранно детско развитие. От тях получаваме насоки. Фокусирахме се да дадем свобода на децата да опознаят себе си и да опитват нови неща", обясни Богданова пред Bulgaria ON AIR.

Проектът стартира по гражданска инициатива, отбеляза председателят на СНЦ "Естествен интелект" Вероника Коева.

"За нас това не беше просто една сграда, беше възможност да създадем смислено нещо в ползва на обществото. Срещнахме подкрепа", изтъкна още Коева.

Светослав Палазов е един от представителите на академията и на Управителния съвет, който започва като гост. Споделя, че бързо припознава каузата.

"Срещаме помощ и съдействие от местния бизнес. Имаме добродетели, които се включват, доброволци", уточни той.

Приключения и личностно израстване

Приключенските лагери включват не само преходи в природата, има и тематични образователни седмици.

"Децата изпитват удовлетворение и щастие, когато срещат интересни неща. Академията е място, отворено към деца и младежи. Фокусът е да откриваме и развиваме таланти", обобщи Богданова.

Гостите обещаха богата програма в събота.