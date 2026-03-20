Новини Днес | 21

Промяна в движението на магистрала "Струма" днес

До 12 ч. движението между 88-ми и 90-и километър ще е в една лента

20.03.2026 | 06:40 ч. 1
Снимка АПИ

Днес - 20 март, от 8 ч. до 12 ч. движението между 88-ми и 90-и км на АМ „Струма", в област Благоевград, ще се осъществява в една лента поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването по активната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента и ще се подпомага от регулировчици, съобщиха от пресцентъра на АПИ. 

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената сигнализация и указанията на регулировчиците.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg; , както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

струма магистрала движение една лента
