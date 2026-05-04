Изненада: Камерън Диас стана майка за трети път!

Камерън Диас и Бенджи Мадън посрещнаха третото си дете.

47-годишният Бенджи Мадън съобщи новината в Instagram рано в понеделник, 4 май, като разкри, че двамата с актрисата са горди родители на момченце на име Наутас.

"Камерън и аз сме щастливи, развълнувани и се чувстваме толкова БЛАГОСЛОВЕНИ да обявим раждането на третото ни дете, Наутас Мадън. Добре дошъл на света, сине!!👊❤️", написа певецът.

Той добави: "Обичаме живота със семейството си - децата ни са здрави и щастливи, и сме благодарни!!!🙏🙏 Забавляваме се страхотно ❤️ Изпращаме най-добрите си пожелания - семейство Мадън ❤️🙏👊🏴‍☠️." 53-годишната Камерън Диас коментира публикацията с: "✨❤️❤️❤️❤️❤️✨."

Име с послание

В тематичното Instagram съобщение, вдъхновено от "One Piece", Бенджи Мадън сподели, че името Наутас произлиза от латинската дума "nauta", която означава "моряк, навигатор, пътешественик".

"Човек, който поема на пътешествие и не се страхува от неизвестното", продължава описанието.

Камерън Диас и Бенджи Мадън имат още две деца - 6-годишната си дъщеря Радикс и 2-годишния си син Кардинал.

Семейният им свят

Двойката се ожени през януари 2015 година, а през декември 2019 година посрещна дъщеря си Радикс чрез сурогатна майка. Двамата обявиха новината в началото на януари 2020 година с обща публикация в Instagram.

"Честита Нова година от семейство Мадън! Толкова сме щастливи, благословени и благодарни, че започваме това ново десетилетие с обявяването на раждането на дъщеря ни Радикс Мадън. Тя веднага плени сърцата ни и завърши семейството ни."

"Те преминаха през толкова много, за да стигнат до този момент. Камерън чувства, че това бебе наистина е чудо", каза източник ексклузивно пред Us Weekly през януари 2020 година.

Друг източник сподели: "Камерън и Бенджи дълго време се опитваха да имат дете. Имаше разочарования по пътя, така че понякога беше трудно и стресиращо. Но те казват, че това е била цена, която си е струвало да платят. Чувстват се повече от благословени."

През март 2024 година двойката обяви появата на сина си Кардинал с още една обща публикация в Instagram.

"Благословени сме и се вълнуваме да обявим раждането на нашия син Кардинал Мадън ❤️🙏 Той е страхотен и всички сме толкова щастливи, че е тук! Заради безопасността и личното пространство на децата няма да публикуваме снимки - но той е наистина сладък ☺️. Чувстваме се толкова благословени и благодарни 🍀 Изпращаме много любов от нашето семейство към вашето 🙏❤️ Най-добри пожелания и добър следобед!! 🤘⚡️."

Майчинството промени погледа на Камерън Диас към Холивуд

През януари 2025 г., пред E!News, Камерън Диас говори за това как майчинството е променило гледната ѝ точка към кариерата, докато промотираше комедията на Netflix "Отново в действие" ("Back in Action"), която отбеляза завръщането ѝ към актьорството след 10-годишно отсъствие.

"Ти си различен човек, след като имаш деца, след брака, след като изградиш живот. Всичко се променя - цялата ти перспектива, целият ти свят, разбирането ти за него. За мен това беше първият филм, който правя, откакто имам семейство. Така че всички условия, които трябва да бъдат изпълнени, се променят. Това е най-важното, а след това всичко останало трябва да се подреди така, че да го подкрепя."