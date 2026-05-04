София ще е домакин на Европейските дизайн награди и фестивал

За първи път в България ще се проведат Европейските дизайн награди и фестивал – една от най-престижните международни платформи в сферата на комуникационния дизайн.

София бе избрана за домакин на събитието, което ще се проведе от 11 до 14 юни 2026 г.

Адриана Андреева и Бояна Гяурова са част от организаторите и куратори на събитието. В студиото на "България сутрин" двете дадоха подробности за предстоящите множество инициативи.

"Наградите съществуват от 20 години. Под комуникационен дизайн разбираме от опаковка до дигитални приложения. Спектърът е всеобхватен и засяга ежедневието на всеки един от нас. Определят начина, по който възприемаме визуалната си среда и комуникираме с останалия свят. Титлата я спечелихме преди две години", коментира Андреева.

"От много години работим в сферата на организиране на дизайн събития. Идеята е да представиш програма, която да е интересна за международната публика. Очакваме над 500 европейски имена от дизайн системата. Ключовото събитие е церемонията, печелившите са номинирани. Очакваме да бъдат връчени наградите. Категориите са 9, има злато, сребро и бронз", каза Гяурова за Bulgaria ON AIR.

За първи път българско студио е номинирано и ще получи своята награда.

Всяка година има и студио на годината, което ще получи специална награда.

Организаторите са подготвили богата програма от събития: двудневен лекционен форум в "Топлоцентрала"; изложба на Моста на влюбените; други изложби из града; работилници; посещения на творчески студиа.

Другата централна изложба е свързана с източноевропейски дизайн, която правим в колаборация с румънско студио, уточни Андреева.

"Все още България не е на челните позции, нашият пазар е много по-малък от западните пазари", отбеляза Бояна Гяурова и добави, че се наблюдава подем при българските студиа, които вече работят на международната сцена.

Според организаторите AI засега е само инструмент, който не замества творците, тъй като това ощетява крайния продукт.