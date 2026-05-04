Запрянов: Бюджетът за отбрана ще бъде увеличен

"Използвам възможността да ви благодаря от името на политическото ръководство на Министерството на отбраната за професионализма, отговорността и високия боен дух, с които укрепвате и издигате авторитета на нашите въоръжени сили в сложната международна обстановка".

С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към военнослужещите от българските военни контингенти зад граница по време на традиционната видеоконферентна връзка в навечерието на 6 май - Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Във видеоконферентната връзка участваха също началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов. За обстановката в зоните на отговорности докладваха от Косово - националният командир на българския военен контингент от Стабилизиращите сили на НАТО - KFOR подполковник Филип Христов и майор Димо Димов - командир на Националния поддържащ елемент; от Босна и Херцеговина - майор Росен Начев, национален командир на контингента в операцията на Европейския съюз "АЛТЕА".

В приветствието си министърът на отбраната Атанас Запрянов подчерта още, че като изпълняват задачи в мисии и операции на НАТО и Европейския съюз в различни части на света, военнослужещите допринасят изключително много за изпълнението на международните ангажименти, които страната ни е поела. "За нас Западните Балкани са изключително важни и е нормално основният ни принос да е в този регион", каза още министър Атанас Запрянов.

Той използва повода да направи кратка равносметка на изминалата година в отбраната като отбеляза: "Водещ наш приоритет остана гарантирането на националната сигурност, чрез изграждането на модерни, ефективни и оперативно съвместими въоръжени сили с нашите съюзници в НАТО и Европейския съюз (ЕС). Работихме интензивно за технологично превъоръжаване, поетапно попълване на високия брой вакантни длъжности за военнослужещи и изграждане на необходимата военна инфраструктура. Фокусирахме усилията си върху ускорената модернизация на Българската армия и развитието на способности във всички оперативни домейни. Отделихме особено внимание на грижата за хората в отбраната - най-важният ресурс в нашата отбранителна система".

Запрянов изрази надежда, че скоро ще бъде сформирано редовно правителство и подчерта: "Не се съмнявам, че и следващото политическо ръководство на Министерството на отбраната ще продължи тези приоритети". По думите му - грижата за нашите въоръжени сили остава първостепенна задача и за следващия кабинет и за настоящия нов парламент. "Очакваме позитивни решения - бюджетът за отбрана да бъде увеличен, както българската страна е приела като ангажимент; надяваме се заемното споразумение и споразумението за оперативно управление на механизма SAFE също да бъдат подписани, с което да започне изпълнението и на националния план за модернизация на нашите въоръжени сили", каза той.

"Оценявам по достойнство и ви благодаря за вашата и на подчинените ви служба в интерес на сигурността на България и приноса на страната ни към запазването на мира и сигурността на Западните Балкани", заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в своето приветствие към командирите и личния състав на българските контингенти в чужбина по случай 6-ти май.

"Чакаме ви да се завърнете живи, здрави и с успешно изпълнени задачи в родината, с натрупан опит в професионалното и личностно израстване, който да ви даде възможност за по-нататъшно кариерно развитие и реализация в редовете на Българската армия", обърна се началникът на отбраната към нашите военнослужещи в мисии и операции зад граница.

Командирът на СКС генерал-майор Станимир Христов също поздрави военнослужещите и техните семейства с предстоящия празник на Българската армия. Той представи българското участие към момента в мисии зад граница, съгласно изпълнение на решения на Министерския съвет на Република България и заповеди на министъра на отбраната. Над 150 български военнослужещи изпълняват задачи в 3 операции на НАТО: операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), плаващия щаб на постоянната военноморска група на НАТО № 2 (SNMG2) и операцията на НАТО за подпомагане на Украйна в областта на сигурността и подготовката (NSATU) и 4 операции и мисии на Европейския съюз: операцията "АЛТЕА" в Босна и Херцеговина, операцията за военни наблюдатели в Грузия, Военноморската операция „АТАЛАНТА”, военноморската операция в централната част на Средиземно море "ИРИНИ"), като най-голям принос страната ни има в операциите на НАТО и ЕС в Западните Балкани.

Участието на Въоръжените сили на Република България в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово започва от 8 февруари 2000 г. и продължава, като до сега са участвали над 2000 военнослужещи.

В Босна и Херцеговина, в рамките на операцията на ЕС "АЛТЕА" (първоначално операция SFOR на НАТО) България участва непрекъснато от юни 1997 г., което е най-дългогодишната ни задгранична мисия. През годините сме участвали с над 3900 военнослужещи в различни формирования